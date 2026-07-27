BTG/Nexus: desaprovação a Lula é maior que aprovação

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 49%, enquanto a aprovação soma 47%, segundo a 7ª rodada da pesquisa BTG Pactual/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (27/7). Outros 4% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Já na avaliação da gestão, 21% dos entrevistados consideram o governo bom, e 15%, ótimo, totalizando 36% de avaliação positiva. Já 9% classificam a administração como ruim, e 34%, como péssima, o que representa 43% de avaliação negativa.

Outros 20% avaliam o governo como regular, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Comparação

Em relação à rodada anterior da pesquisa, divulgada em 13 de julho, a aprovação ao governo manteve-se 47%, enquanto a desaprovação variou de 47% para 49%.

Já a avaliação positiva, formada pelas respostas ótimo e bom, oscilou de 35% para 36%. Já a negativa, que reúne ruim e péssimo, passou de 41% para 43%.

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O levantamento foi realizado entre 24 e 26 de julho, com 2.004 eleitores em todo o país. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01489/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

