Explosões de Simões anulam seu único trunfo

Em mais um gesto de perda do juízo, o vice-governador Mateus Simões (PSD) ameaçou um possível aliado nas eleições de contar os podres do principal padrinho político dele. Em sinal de que mordeu a isca de quatro pesquisas, as primeiras do ano, que apontaram o favoritismo do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), Simões explodiu para cima dele. Numa reação mal planejada, disse que poderia expor o envolvimento do presidente do partido de Cleitinho, o deputado federal Euclydes Pettersen, no escândalo do INSS.

A atitude é polêmica, já que só faria isso se o senador for candidato a governador. Caso contrário, sugere que será tolerado mesmo diante de eventuais evidências criminosas. O ataque não ficará impune. Se não houver pronta resposta, ficará guardado no congelador do lado odioso do coração. Junto do destempero, o vice-governador, que é também pré-candidato a governador e não aparece bem nas pesquisas, renovou o apelo por candidatura única no campo da direita. Para ser única, a candidatura tem que ser de união e não pode ser construída com agressões.

Sutilezas à parte, a precipitação esconde o único trunfo de Simões, que não é ser candidato único ou de união da direita. O principal capital dele é o governo que herdará no próximo dia 22. Se for bem avaliado, e até melhorado sob sua gestão, poderá enfrentar a principal questão nesses casos: o governo deve continuar ou mudar. Dos possíveis futuros candidatos, somente ele e o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PDT) poderão falar em entregas. Kalil está quieto porque já disse: “essa será uma eleição de entregas” (resultados e realizações). Em outra explosão, Simões chegou a declarar, inadvertidamente, guerra ao Judiciário.

Nikolas rejeita Cleitinho

Simões fez o ataque a Cleitinho ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que, calculadamente, arrumou algo para fazer na hora e ficar fora da foto (e do vídeo) de divulgação. Dentro ou fora, tudo indica que endossou o impropério do vice-governador. Nikolas rejeita Cleitinho, de quem se diz aliado, porque ele é concorrente direto para as eleições de governador em 2030. Se Cleitinho for eleito em outubro próximo, então, seria um grande obstáculo.

Festa para chapa de Cleitinho

O grande número de presentes, entre eles Cleitinho Azevedo, no aniversário do presidente da AMM, Luís Eduardo Falcão, funcionou como pesquisa e ato político. Realizado no sábado (14), em Patos de Minas (Alto Paranaíba), onde Falcão é prefeito, o evento reuniu inúmeros prefeitos, vices e vereadores, além de deputados. O presente de aniversário de 42 anos foi antecipado na terça (10), quando Cleitinho convidou Falcão para ser o candidato a vice. Além da demonstração de força, o evento virou ato político de pré-lançamento da chapa.

Exercício ilegal da profissão

Com mais de 73 mil ações de fiscalização nos 853 municípios mineiros, em 2025, as irregularidades caíram 21% no mundo da engenharia e agronomia. Os números são do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG), que registrou atuação 8% maior que no ano anterior. Do total, 74,5% das irregularidades correspondem à atuação de pessoas não habilitadas em atividades que exigem formação técnica, além de empresas sem registro. “O exercício ilegal compromete a segurança da população e desvaloriza quem trabalha com responsabilidade”, disse o presidente da entidade, o engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Torres Gervásio.

Antes que aconteça

Após a aprovação do projeto que criou o programa ‘Antes Que Aconteça’ como política pública nacional, o Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) assinou parceria para apoiar a iniciativa. O programa prevê ações integradas voltadas à prevenção da violência contra a mulher e ao fortalecimento das redes de proteção em todo o país. De Minas, participaram os integrantes do fórum, Sara Felix, presidente da Associação dos Funcionários Fiscais de Minas (Affemg); o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual (Sindifisco-MG), Marco Túlio da Silva; a vice Rose Lopes; e a vice da Febrafite, Maria Aparecida Meloni (Papá). O ‘Antes que Aconteça’ deverá cumprir papel estratégico de prevenir, acolher e educar para que a violência seja combatida antes mesmo de acontecer.

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Receita oculta de municípios

Um total de 82 municípios mineiros têm a receber cerca de R$ 55 milhões referentes a multas por infrações cometidas por veículo fora do estado que o licenciou. Os valores fazem parte do sistema de compensação financeira do Registro Nacional de Infrações de Trânsito, que permite o registro e a cobrança de infrações. O levantamento foi feito pela Associação Mineira de Municípios. Para solicitar o repasse, o município precisa acessar o sistema e ficar de olho, porque há prazos. De acordo com a economista da AMM, Angélica Ferreti, a falta de monitoramento pode resultar em perdas aos cofres municipais. BH, por exemplo, tem direito a R$ 1,2 milhão.



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