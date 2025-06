Crea-MG lança comitê para acompanhar obras de duplicação da BR-381

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) lançou, nesta quarta-feira (25/6), o Comitê Engenharia na BR-381 - Segurança e Desenvolvimento com Expertise Técnica. O objetivo é contribuir no trabalho de duplicação do trecho da rodovia que conecta Belo Horizonte a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A instituição busca garantir o cumprimento das práticas da engenharia nos serviços.

Com o intuito de centralizar os esforços para que as intervenções ocorram com a devida responsabilidade técnica, o comitê vai reunir representantes de diversas instituições públicas e privadas envolvidas no processo de duplicação da BR-381. A coordenação ficará à cargo do conselheiro do Crea-MG, Antônio Humberto Pereira, também engenheiro mecânico.

O gerente de operações, Diogo Dutra, comenta as mudanças que serão percebidas pelos usuários. "Quando houver algum acidente, teremos oito leitos hospitalares com equipe capacitada para esse tipo de ocorrência. Em caso de pane na rodovia, haverá formas de acionar a concessionária de forma online. Em todo o trecho haverá conectividade ao serviço 4G. Isso é para elevar o nível da rodovia e fazer com que as pessoas se sintam seguras", disse durante o lançamento do comitê.

Segundo ele, o trecho ainda vai contar com monitoramento 24 horas, feito através de câmeras e sensores para leitura de placas. "A Polícia Rodoviária Federal terá acesso a todos os veículos que circulam pela BR. Só de atendimento hospitalar temos 180 colaboradores, entre médicos e resgatistas. Além disso, estão incluídos mais de 120 equipamentos como guinchos, ambulância e caminhões-pipa. A prestação desse serviço está sendo feito com todos os materiais novos e com muito zelo, para que o público ande dentro de uma rodovia confortável", garantiu.

De acordo com o diretor de engenharia da BR-381, Marco Túlio Carvalho, o contrato de concessão da rodovia teve início em 6 de fevereiro e agora avança nos trabalhos iniciais. "Hoje, completamos cerca de 150 dias, com investimento de aproximadamente R$ 200 milhões. Estão sendo executados trabalhos de pavimentação - fresagem e recomposição do pavimento -; recuperação dos elementos de proteção como, barreiras de concreto, defensas metálicas e dispositivos de impacto; sinalização horizontal e vertical; limpeza e manutenção de todos os acessos da rodovia para maior fluidez", descreve ele.

A participação do comitê começa em 6 de agosto e uma das primeiras ações previstas é a instalação de um posto de atendimento itinerante do Crea-MG ao longo dos trechos em obras. A unidade vai oferecer suporte direto às equipes em campo, com serviços como registro de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), emissão de atestados técnicos e orientações sobre os procedimentos necessários junto ao Conselho.

Concessão

A gestora de investimentos 4UM venceu o leilão realizado na bolsa de valores B3 em São Paulo em agosto de 2024 e se tornou responsável pela duplicação da BR-381 entre BH e Governador Valadares e a manutenção da via pelos próximos 30 anos.

Esta foi a terceira tentativa em três anos consecutivos de privatizar a estrada no trecho conhecido infamemente como “Rodovia da Morte”. Nas duas oportunidades anteriores, o leilão sequer ocorreu por ausência de interessados. Para 2024, o governo federal preparou um contrato com atrativos para a iniciativa privada a eximindo da responsabilidade por obras no ponto da estrada mais próximo a Belo Horizonte e compartilhando riscos geológicos e de variações no fluxo de veículos da via.

O edital de concessão apresentado este ano retirou cerca de 30 quilômetros entre Belo Horizonte e Caeté do percurso que deverá passar por obras feitas pela concessionária. As intervenções nesse trecho ficarão a cargo do poder público, embora a administração da pista reformada também seja uma responsabilidade da concessionária.

O fundo 4UM deverá investir R$ 9,34 bilhões na BR-381 ao longo das próximas três décadas. O dinheiro é dividido em R$ 5,5 bilhões para obras e R$ 3,7 bilhões para a operação da pista durante os 30 anos de concessão.

As principais obras incluem a duplicação de 134,27 quilômetros de estrada; 83 quilômetros de faixas adicionais; 9,7 quilômetros de marginais; 20 passarelas; e 15 passagens de fauna. O edital ainda calcula que a concessão tem o potencial de gerar cerca de 73 mil empregos diretos e indiretos.