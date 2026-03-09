Saem hoje as primeiras pesquisas do ano para governador

Quem estará à frente nas primeiras pesquisas do ano eleitoral, a serem divulgadas, nesta segunda (9), para governador de Minas? Uma delas é a do Instituto Paraná. Foram consultados 1.350 mineiros de vários municípios. Serão pesquisados os seguintes pré-candidatos no primeiro cenário: Cleitinho Azevedo (Republicanos), Mateus Simões (PSD), Gabriel Azevedo (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD). No segundo cenário, Alexandre Kalil (PDT) entra no lugar de Pacheco.



O campo da sondagem foi iniciado no dia 4 de março (quarta) e concluído no dia 7 (sábado). A pesquisa tem como contratante a Rádio São João del-Rei, do município de mesmo nome (na região do Campo das Vertentes), ao custo de R$ 35 mil com recursos próprios, segundo o edital.



A outra pesquisa é do Instituto F5 -Atualiza Dados, que consultou 1.560 eleitores mineiros. Além dos nomes já citados acima, também foram montados cenários com outros potenciais concorrentes ao governo de Minas, como o deputado federal Aécio Neves (PSDB) e o secretário Marcelo Aro (Progressistas).



Os resultados estão deixando apreensivos os aliados dos pré-candidatos, que esperam identificar incentivos e reações positivas aos seus projetos e movimentos de mídia. Especialistas avaliam que, diante da falta de novos fatos, os números devem repetir os dados do final do ano passado, quando as pesquisas não eram obrigadas ao registro na Justiça Eleitoral. De acordo com os números passados, Cleitinho mantinha a dianteira diante do sucesso que faz nas redes sociais e de ter obtido cerca de 4 milhões de votos, em 2022, para senador.



Dos outros citados, Kalil também conservava recall positivo por ter sido prefeito de Belo Horizonte (2017-2022) e candidato a governador nas últimas eleições. Ainda nesta semana, outro instituto, o Viavox Consultoria Administrativa e Pesquisas, divulgará suas medições nesta terça (10). Ao custo de R$ 5 mil, pagos com recursos próprios por Raimundo Luiz Vieira Dutra, ligado ao partido Solidariedade, serão consultados apenas 400 mineiros. Os cargos pesquisados serão, além de governador e senador, de deputados federais e estaduais.

Avaliação ao Senado

Para o Senado, o instituto Paraná pesquisou seis nomes: ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), do PSD, a prefeita de Contagem Marília Campos, do PT, Áurea Carolina, do PSOL, o secretário da Casa Civil de Zema, Marcelo Aro (PP), Carlos Viana (Podemos) e Aécio Neves (PSDB). Em outro cenário, apresentaram o nome de Kalil. O instituto perguntou sobre a primeira e segunda opções do eleitor, já que, neste ano, duas vagas serão disputadas.



Cenário presidencial

Na mesma consulta, serão avaliadas as administrações do governador Romeu Zema e do presidente Lula. A preferência dos mineiros para presidente da República será medida entre Lula, Zema, Flávio Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. (PSD), Aldo Rebelo (DC) e Renan Santos (Missão). A partir desses dados e de outros estados pesquisados, o Paraná divulgará o placar nacional na quarta (11).



Aécio nada disputará

O presidente nacional do PSDB e deputado federal Aécio Neves, ex-governador de Minas, está decidido a não disputar as eleições deste ano. Tanto é que já estaria distribuindo suas bases eleitorais entre aliados. O projeto político dele é garantir bom desempenho eleitoral do partido e evitar o fim do PSDB. A expectativa é de eleger, pelo menos, 30 deputados federais, o que garantiria um robusto fundo partidário e tempo de TV e rádio eleitoral. Com isso, Aécio pretende ser protagonista político na condição de presidente do partido, a exemplo do que já fazem Gilberto Kassab (PSD), Antonio Rueda (União Brasil), Baleia Rossi (MDB), entre outros.



Jarbas: hora da decisão

A semana será decisiva para o ex-procurador-geral de Justiça de Minas Jarbas Soares. Até o próximo dia 10, ele decidirá se renuncia ao cargo de procurador para disputar as eleições. Aliado do senador Rodrigo Pacheco, deverá seguir os passos dele na escolha partidária. Soares admite ser um nome de centro, ou até mesmo da esquerda, na disputa para governador. Não aceita brigar por outro cargo.

Alto Comando e tropas: insatisfação

A insatisfação vai do Alto Comando às tropas da Polícia Militar com a reposição inflacionária geral de 5,4% anunciada pelo governador Zema (Novo). O baixo índice deixou irritada a tropa, que esperava esforço maior do governo por ser o último ano de gestão. Também inquietou os coronéis pela quebra da tradição e falta de diálogo. Em todos os governos, inclusive no atual, a prática é comunicar antes o índice e as justificativas ao Alto Comando. Desta vez, foram atropelados pelo anúncio do governador pelo site do governo e por suas redes sociais.

Expectativa das associações

As associações ligadas às forças de segurança avaliam que até mesmo o vice-governador Mateus Simões, pré-candidato a governador, teria sido surpreendido. A expectativa das lideranças associativas, agora, é com a tramitação do projeto na Assembleia Legislativa, onde tentarão melhorar a proposta. Além disso, esperam também que, uma vez empossado no governo, no próximo dia 22, Simões tenha uma atitude diferente da de Zema.

