Gabriel e Simões abrem fogo contra Cleitinho, Patrus e Kalil

Na segunda colocação nas pesquisas eleitorais recentes para o governo de Minas Gerais, Patrus Ananias (PT) foi o candidato mais atacado no debate realizado no início da tarde desta segunda-feira (21/9) pela Record Minas, com apenas dois participantes: Mateus Simões (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB). Apesar de ter confirmado presença na última sexta-feira, o petista desistiu na manhã de ontem. Igualmente ausentes, Cleitinho (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) também receberam fortes críticas. Já o candidato do PL, Flávio Roscoe, ficou de fora por motivo de saúde.

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“Patrus em Minas Gerais é a volta do PT. Patrus é para trás”, atacou Simões, atual governador de Minas. “Mateus fala ‘Patrus para trás’ com alguma razão. Nunca vi alguém dar tanto para trás em um debate. Este é o sétimo, embora ele tenha prometido, na última sexta-feira, que não faltaria mais. Quem não tem palavra não merece governar Minas Gerais”, complementou Azevedo.

Patrus Ananias, por meio de sua assessoria, divulgou um comunicado horas antes do encontro para justificar a ausência. “Com a desistência da metade dos candidatos que poderiam estar presentes, sobretudo daqueles que têm chances reais de chegar ao segundo turno, a discussão sobre projetos e propostas fica esvaziada e perde o sentido para o público. Por esse motivo, Patrus não irá ao debate”, alegou. “Escolher a ausência é desrespeitar quem decide: o eleitor”, lembrou o mediador, o jornalista Lair Rennó.

Reduzido a dois participantes, o debate foi pontuado por críticas aos candidatos que aparecem nas primeiras posições das pesquisas. Se Patrus – especialmente sua administração de Belo Horizonte e seus planos para a educação – foi fustigado em todos os blocos, couberam a Cleitinho os ataques mais pesados de Mateus Simões. Ele afirmou que o senador do Republicanos “escolheu as piores pessoas para estar ao lado dele” e que, caso seja eleito, não conseguirá resistir às pressões dos aliados por favorecimentos.

“Quero fazer uma pergunta direta ao Cleitinho”, provocou o governador. “Quanto dinheiro você destinou, por meio de emendas, para resolver algum problema de Minas Gerais? Vejo você filmando buracos nas estradas todos os dias, mas ainda não recebi nenhum recurso de suas emendas. Ao contrário! Quem negocia suas emendas é o seu maior líder político, o deputado federal Euclydes Pettersen, ladrão do INSS, que transporta você de jatinho para cima e para baixo”, atacou, dizendo ainda que o senador se importa apenas “com as cidades em torno do seu clã político, em Divinópolis”.



Mateus Simões também afirmou que, caso avance para o segundo turno, será o único em condições de assegurar um palanque para Flávio Bolsonaro (PL), pois, segundo ele, Cleitinho estará de olho no apoio de petistas: “Quem vai defender Flávio Bolsonaro no segundo turno sou eu, porque Cleitinho quer conquistar os votos dos eleitores de Lula”.

Em meio às propostas para a saúde, a educação e a segurança pública já apresentadas em debates anteriores, coube a Gabriel Azevedo os ataques mais contundentes a Alexandre Kalil (PDT), terceiro colocado nas pesquisas. “Ele é caloteiro, não paga dívida nenhuma”, afirmou.

A crítica do candidato do MDB a Patrus foi direcionada às propostas do petista para a área da educação. “Quando foi prefeito de BH, Patrus inventou uma escola que aprovava os alunos sem que eles aprendessem, o que é o pânico de qualquer mãe.”

"A afirmação feita pelos adversários não condiz com a realidade e não consta em nenhuma linha do plano de governo registrado na Justiça Eleitoral. Trata-se de uma tentativa deliberada de distorcer o debate público por parte de quem prefere atacar a apresentar soluções para Minas Gerais", afirmou a assessoria de Patrus Ananias, após o debate.



Azevedo também atribuiu a Patrus e Kalil o aumento do número de pessoas em situação de rua na capital do estado. E garantiu: “Sou um candidato livre de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Sofro fazendo campanha de carro nas estradas; não ando de jatinho na campanha.”



Líder isolado nas pesquisas e com chances de vitória no primeiro turno, Cleitinho participou de apenas um debate, no dia 16 de agosto, na Band. “Fui ao primeiro e vou ao último”, afirmou após participar de uma sabatina do Estado de Minas/Uai/TV Alterosa na última sexta-feira, referindo-se ao debate da Rede Globo, marcado para o dia 29.

Roscoe recebe alta



Internado desde o último sábado no Hospital Madre Teresa para o tratamento de pneumonia, o candidato do PL, Flávio Roscoe, recebeu alta no fim da tarde dessa segunda-feira e seguirá o tratamento em casa.

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Durante a internação, Roscoe testou positivo para a Covid-19 e cancelou todos os compromissos públicos. O candidato tratava um quadro de pneumonia associado a sinusite, bronquite e inflamação das vias aéreas. O estado de saúde impediu a participação do representante do PL no debate promovido ontem pela Record Minas. Ainda não foi definida a data para a retomada da campanha.