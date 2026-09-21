Michelle recorre contra suspensão de propaganda com Bolsonaro

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) que suspendeu uma propaganda de sua campanha com imagens dela ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

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A defesa já apresentou recurso contra a decisão. Um vídeo será divulgado nas redes sociais da ex-primeira-dama, no qual ela se manifestará sobre a determinação. "Michelle classificou a proibição como uma perseguição absurda ao casal e à história que ambos construíram juntos", afirma comunicado divulgado pela campanha de Michelle.

A suspensão ocorreu após uma representação apresentada pela campanha da candidata ao Senado Erika Kokay (PT). Michelle contesta a decisão e aguarda uma nova manifestação da Justiça Eleitoral sobre o recurso apresentado por sua defesa. "Os advogados da campanha de Michelle Bolsonaro já recorreram da sentença e a nova decisão deve ser emitida em breve", finaliza a nota.

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