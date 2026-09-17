Direita em curto-circuito: a reação de Michelle às acusações de Sebastião Coelho

A provocação de Sebastião Coelho (Novo) à campanha de Michelle Bolsonaro (PL) ganhou resposta. Depois de o candidato ao Senado pelo DF criticar a ex-primeira-dama por, segundo ele, ficar “fazendo dancinha” e usando “tiarinha de leoazinha” em uma carreata ao lado de Bia Kicis (PL) e Celina Leão (PP), Michelle rebateu as críticas ao afirmar que sua campanha está condicionada também à rotina de cuidados com Jair Bolsonaro. Sebastião havia defendido que ela deveria estar “na rua”, inclusive convocando manifestações em defesa do marido.

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Por pertencer ao mesmo campo da direita, Michelle disse ter recebido “com surpresa” as declarações do ex-magistrado. Ela afirmou que sua candidatura e a de Bia Kicis fazem parte da estratégia definida por Jair Bolsonaro, a quem chamou de responsável pelas candidaturas da “chapa do seu coração”. Também negou qualquer plano de assumir outro cargo caso seja eleita senadora: “Se o povo me confiar esse mandato, eu o exercerei no Senado, não em outro lugar”. Sobre a própria campanha, atribuiu as limitações à necessidade de acompanhar o marido e disse que “o meu sorriso pertence ao próximo”, numa tentativa de explicar a opção por uma agenda pública marcada por manifestações de alegria e esperança.

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A resposta também toca num ponto levantado por Sebastião que extrapola a estética da campanha: a escolha dos suplentes. O candidato do Novo questionou o fato de Michelle ter indicado o irmão e Bia Kicis, o filho, levantando a hipótese de que elas poderiam assumir outras funções e deixar os suplentes nos mandatos. Michelle afirma que a escolha de seu primeiro suplente partiu do próprio Jair Bolsonaro e que a segunda suplência foi discutida com ele como estratégia política.