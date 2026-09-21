Michelle Bolsonaro usa caso Dallagnol para defender impeachment de ministros

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), candidata ao Senado pelo Distrito Federal, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para se solidarizar com o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo), impedido de fazer campanha por decisão liminar do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em publicação no Instagram, a candidata deseja “força” ao aliado e afirma que o ex-deputado é “mais uma vítima dessa perseguição.

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“O sistema escolheu um lado e, agora, persegue todos os que se opõem aos seus interesses, independentemente de partido”, diz a postagem. Na sequência, Michelle usa a decisão da Justiça Eleitoral para defender um “Senado forte e pronto para restabelecer a ordem, a segurança jurídica e o equilíbrio entre os Poderes” e afirma ser “favorável ao impeachment de ministro violador da lei”.

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Em decisão liminar, o ministro Floriano de Azevedo Marques, do TSE, determinou a suspensão da campanha de Dallagnol ao Senado pelo Paraná até que a corte eleitoral analise o recurso contra o registro de sua candidatura, anteriormente autorizado pelo TRE-PR. A decisão alcança o acesso do candidato aos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, inclusive aqueles que já tenham sido repassados, além de proibir a veiculação de propaganda eleitoral em rádio e TV e a realização de outros atos de campanha.