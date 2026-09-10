De ‘humilhada’ a cabo eleitoral: o novo capítulo na relação entre Michelle e Flávio

A relação entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o enteado Flávio Bolsonaro ganhou mais um aceno da candidata ao Senado pelo DF em apoio à candidatura do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela foi às redes sociais para pedir o engajamento do PL Mulher braço do partido que dialoga com o eleitorado feminino para que as aliadas se unam em prol do senador. Os dois, ainda que da mesma família, já estiveram rompidos, com ela chegando a afirmar publicamente ter sido “humilhada” pelo parlamentar nas articulações de palanques estaduais.

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Um dos palanques que contribuiu para o climão na família Bolsonaro foi o Ceará, justamente o estado que abre o vídeo exibido por Michelle em suas redes sociais nesta quarta-feira, 9. A ex-primeira-dama defendia que Flávio apoiasse a candidatura de Priscila Costa ao Senado, que acabou decidindo disputar uma vaga à Câmara. A presidente do PL Mulher estadual é uma das primeiras a aparecer no conteúdo divulgado pela ex-primeira-dama, que, segundo interlocutores, passou o dia em gravações eleitorais ao lado da deputada Bia Kicis, também candidata ao Senado pelo PL-DF.

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Ao todo, serão exibidos três vídeos de Michelle pedindo voto do eleitorado feminino para Flávio Bolsonaro, reunindo presidentes estaduais do PL Mulher de todos os diretórios do país. Na gravação que já foi ao ar, a candidata convoca as aliadas “para a hora da grande mudança”. “Convoco vocês e todas as mulheres de bem para apoiarmos Flávio Bolsonaro como próximo presidente do Brasil”, diz. O primeiro pedido público de voto só veio recentemente, em agosto, durante o primeiro ato de campanha da ex-primeira-dama. À época, os dois ensaiavam uma reaproximação, fruto de uma reconciliação articulada por aliados da família, incluindo a governadora do DF, Celina Leão.