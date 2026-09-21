Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 33% no 1º turno, diz Quaest

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (21) ouviu 2.004 eleitores e também testou cenários de segundo turno; pesquisa anterior tinha Lula com 36% e Flávio com 31%

Publicidade
Carregando...
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
21/09/2026 18:31 - atualizado em 21/09/2026 18:32

compartilhe

×
Lula aparece com 37% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro, em cenário de primeiro turno testado pela Quaest
Lula aparece com 37% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro, em cenário de primeiro turno testado pela Quaest crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB-Montagem: Gemini

A nova pesquisa Quaest para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (21), mostra Lula (PT) com com 37%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 33% das intenções de voto no primeiro turno. O levantamento também aponta Augusto Cury (Avante) com 6%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3% e Romeu Zema (Novo) com 1%. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal O Globo e é a primeira rodada nacional da Quaest realizada após a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu o caso envolvendo o Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Pesquisa Quaest — 1º turno

  • Lula (PT): 37%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33%
  • Augusto Cury (Avante): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Samara Martins (UP): 1% 
  • Clariana Barão (DC):0 
  • Edmilson Costa (PCB): 0 
  • Hertz Dias (PSTU): 0 
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0 
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata):0
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0
  • Branco/nulo: 7%
  • Indecisos: 8%

No levantamento anterior, divulgado em 14 de setembro, Lula tinha 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 31%. Augusto Cury aparecia com 7%, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos tinham 4% cada. Romeu Zema registrava 2%.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026. A divulgação estava prevista para as 18h desta segunda-feira.

Segundo turno

A nova rodada também apresenta simulações de segundo turno entre os candidatos. No confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 42%, contra 41% do presidente. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 42% contra 40% de Lula nesse cenário. Os dois resultados configuram um empate técnico.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Lula (PT): 41%
  • Branco/nulo/não vai votar: 14%
  • Indecisos: 3%

Veja outros cenários

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 41%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 39%
  • Branco/nulo/não vai votar: 16%
  • Indecisos: 4%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 39%
  • Augusto Cury (Avante): 35%
  • Branco/nulo/não vai votar: 21%
  • Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 41%
  • Renan Santos (Missão): 38%
  • Branco/nulo/não vai votar: 17%
  • Indecisos: 4%

Rejeição e grau de decisão

O levantamento traz o grau de decisão do voto, ou seja, se o eleitor já tem o candidato escolhido. De acordo com a pesquisa, 79% dizem que a escolha é definitiva e 21% afirmam que ainda podem mudar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Quaest também perguntou qual candidato o eleitor não votaria. Flávio Bolsonaro aparece com 56% de rejeição enquanto Lula tem 55%. Veja relação completa:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 56% 
  • Lula (PT): 55%
  • Romeu Zema (Novo): 43% 
  • Ronaldo Caiado (PSD): 40% 
  • Renan Santos (Missão): 35% 
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 28% 
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 25% 
  • Samara Martins (UP): 13% 
  • Edmilson Costa (PCB): 13% 
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 10% 
  • Hertz Dias (PSTU): 11% 
  • Clariana Barão (DC): 9% 
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 7%

Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro luiz-inacio-lula-da-silva lula pesquisa pesquisa-quaest quaest

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay