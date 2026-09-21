Conselheiro do Corinthians faz acordo com Janja após ofensa sexual

O conselheiro do Corinthians Manoel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne, fez um acordo na Justiça de São Paulo em um processo movido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois.

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A ação judicial teve origem em uma publicação de 2023 nas redes sociais do dirigente, na qual ele usou uma ofensa de cunho sexual contra a socióloga. De acordo com os advogados da primeira-dama, o post tinha conteúdo machista e misógino, atingindo a honra de sua cliente.

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Logo após as eleições presidenciais, Mané da Carne escreveu em suas redes um ataque direcionado à primeira-dama e ao presidente Lula. Ele se referiu a Janja como “putana”, termo italiano, e publicou: “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões juntos”.

Pelo acordo, Evangelista deverá pagar uma indenização de R$ 5 mil e fazer uma retratação pública. O valor inicial pedido por Janja por danos morais era de R$ 50 mil.

Histórico de polêmicas no Corinthians

O caso envolvendo Janja não é o primeiro em que Mané da Carne é acusado de ofensas contra mulheres no ambiente do Corinthians. Em 2022, a conselheira Suzy Miranda Sanchez acusou o dirigente de ameaçá-la e insultá-la durante uma reunião no clube. Na época, ele negou a versão dos fatos.

Um ano antes, em 2021, o conselheiro também foi acusado de fazer comentários ofensivos contra a conselheira Analu Tomé em mensagens trocadas por aplicativo.

Relação com antigos dirigentes

Manoel Ramos Evangelista tem uma relação de longa data com o Corinthians e é conhecido pela proximidade com o ex-presidente do clube, Andrés Sanchez.

Durante o mandato de Sanchez como deputado federal, Evangelista foi nomeado para trabalhar em seu gabinete. Antes disso, Mané da Carne já possuía uma relação comercial com o time, tendo fornecido carne ao clube na gestão de Alberto Dualib.

Com informações do No Ataque

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.