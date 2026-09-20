Ao lado de bandeira de Lula, Cleitinho defende governo para todos

O senador e candidato ao governo de Minas Gerais Cleitinho (Republicanos), apoiador de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência da República, discursou ao lado de uma bandeira do atual presidente candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante agenda em Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, neste domingo (20/9).

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O evento foi um de uma sequência de agendas do candidato no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, seguida de outra no Vale do Aço. Durante os encontros, foram percebidas bandeiras de diferentes correntes políticas, mesmo que os candidatos não tenham ligação com Cleitinho.

Em diversas ocasiões durante o período eleitoral, o candidato declarou apoio ao "filho 01" na corrida ao Palácio do Planalto. No último mês, ele declarou que fará campanha para o Flávio durante o período eleitoral, mas ressaltou que, se eleito ao governo, pretende dialogar com qualquer presidente que vencer a eleição, incluindo Lula. Em outro momento, afirmou que "quem votar nele tem que votar no Flávio Bolsonaro". O presidenciável, por sua vez, diz que Cleitinho é "um cara do bem", mas deixou claro que seu apoio na corrida eleitoral é a Flávio Roscoe (PL).

Apesar do apoio declarado à legenda bolsonarista, Cleitinho defende que quer um governo "para todos", independente da posição política. "Eu tenho a obrigação agora, se Deus abençoar governador, de pacificar o país. Nós somos um só povo. Pra gente poder prosperar não é com o país dividido, é com o país pra frente", afirmou.

O candidato afirmou que sua "obrigação" é governar para todos. "Quem estende a mão pra você, você estende duas. E eu vou estender a minha mão pra todo o povo, pra quem não gosta, pra quem gosta, pra quem votou e pra quem não votou. Eu vou trabalhar pra todos vocês", declarou.

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Durante a agenda, o senador defendeu que pretende dar uma atenção especial às regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, com a proposta de instalar um gabinete administrativo na região para fazer despachos diretamente do interior.