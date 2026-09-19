Cleitinho promete rever pedágios e cobra investimento das concessionárias

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

Na sabatina do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa, nesta sexta-feira (18/9), o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) prometeu rever contratos de pedágios e fazer com que as cobranças na estrada sejam “a favor do povo, e não a favor das empresas”. A íntegra do programa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai.

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O congressista é candidato ao governo de Minas Gerais e lidera as pesquisas de intenção de voto. Antes mesmo de virar político, ganhou repercussão nas redes sociais fazendo denúncias, principalmente sobre buracos nas estradas.

“O cidadão fica revoltado com a falta de transparência, a falta de interesse público. Parece que muitas das vezes esses contratos [de pedágio] não beneficiam o cidadão”, pontuou.

Cleitinho cobrou que as praças de pedágio sejam instaladas junto com investimento do estado nas rodovias. “Por que não investir primeiro para depois colocar a praça do pedágio?”

“Então, primeiro é cumprir o contrato. E os próximos é fazer dessa forma: vou primeiro conversar com a região, ‘vocês querem uma praça de pedágio que seja com valor justo?’”, garantiu.

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O candidato comparou as rodovias do Sul de Minas com as de São Paulo, afirmando que os pedágios mineiros são mais caros, e as vias, piores.