Nova Lima realiza teste de sirenes na mina de Águas Claras nesta quarta-feira
Exercício preventivo testará equipamentos de alerta e rotas de fuga em 22 bairros da Zona de Autossalvamento. Não há risco real
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Moradores de bairros na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima, participarão de um Simulado de Segurança de Barragens na próxima quarta-feira (23/9).
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O exercício, organizado pelas Defesas Civis de Nova Lima, Raposos e pela Vale, será realizado às 11h. A atividade treinará a população e testará os sistemas de alerta previstos no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).
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Durante a ação, sirenes de emergência serão acionadas. As pessoas que estiverem na ZAS deverão seguir as rotas de fuga sinalizadas até os pontos de encontro definidos.
A simulação abrange os seguintes bairros: Alvorada, Boa Vista, Bonfim, Cabeceiras, Cariocas, Cascalho, Centro, Cristais, Cruzeiro, Galo, Matadouro, Mingu, Olaria, Oswaldo Barbosa Pena, Parque Santo Antônio, Retiro, Rosário, Vila Lacerda, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos e Vila São Luiz.
Não houve alteração nas condições de segurança das estruturas, que são monitoradas 24 horas por dia e passam por inspeções regulares. O simulado faz parte das atividades periódicas previstas na legislação para preparar a comunidade e instituições locais para uma eventual emergência.
Serviço
Simulado de Segurança de Barragens
Data: 23 de setembro de 2026
Horário: 11h
Comunidades participantes: Alvorada, Boa Vista, Bonfim, Cabeceiras, Cariocas, Cascalho, Centro, Cristais, Cruzeiro, Galo, Matadouro, Mingu, Olaria, Oswaldo Barbosa Pena, Parque Santo Antônio, Retiro, Rosário, Vila Lacerda, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos e Vila São Luiz.
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Mais informações podem ser obtidas com as Defesas Civis pelos telefones 3180-5879 / 9 8699-1190 (Nova Lima) e 2391-0781 (Raposos), ou pelo Alô Vale, no 0800 285 7000.