Nova Lima realiza teste de sirenes na mina de Águas Claras nesta quarta-feira

Moradores de bairros na Zona de Autossalvamento (ZAS) das barragens da Mina de Águas Claras (MAC), em Nova Lima, participarão de um Simulado de Segurança de Barragens na próxima quarta-feira (23/9).

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O exercício, organizado pelas Defesas Civis de Nova Lima, Raposos e pela Vale, será realizado às 11h. A atividade treinará a população e testará os sistemas de alerta previstos no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).

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Durante a ação, sirenes de emergência serão acionadas. As pessoas que estiverem na ZAS deverão seguir as rotas de fuga sinalizadas até os pontos de encontro definidos.

A simulação abrange os seguintes bairros: Alvorada, Boa Vista, Bonfim, Cabeceiras, Cariocas, Cascalho, Centro, Cristais, Cruzeiro, Galo, Matadouro, Mingu, Olaria, Oswaldo Barbosa Pena, Parque Santo Antônio, Retiro, Rosário, Vila Lacerda, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos e Vila São Luiz.

Não houve alteração nas condições de segurança das estruturas, que são monitoradas 24 horas por dia e passam por inspeções regulares. O simulado faz parte das atividades periódicas previstas na legislação para preparar a comunidade e instituições locais para uma eventual emergência.

Serviço

Simulado de Segurança de Barragens

Data: 23 de setembro de 2026

Horário: 11h

Comunidades participantes: Alvorada, Boa Vista, Bonfim, Cabeceiras, Cariocas, Cascalho, Centro, Cristais, Cruzeiro, Galo, Matadouro, Mingu, Olaria, Oswaldo Barbosa Pena, Parque Santo Antônio, Retiro, Rosário, Vila Lacerda, Vila Operária, Vila Padre Valeriano, Vila Passos e Vila São Luiz.

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Mais informações podem ser obtidas com as Defesas Civis pelos telefones 3180-5879 / 9 8699-1190 (Nova Lima) e 2391-0781 (Raposos), ou pelo Alô Vale, no 0800 285 7000.