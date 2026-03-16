Nova Lima terá simulado de emergência em barragens nesta quinta-feira (19)
Sirenes vão tocar em comunidades localizadas na Zona de Autossalvamento. Veja bairros afetados
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Nesta quinta-feira (19/3), será realizado um simulado de segurança envolvendo as barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As sirenes de emergência serão acionadas a partir das 11h. A ação, realizada pela Vale e pelas Defesas Civis de Nova Lima e Raposos, tem como objetivo orientar moradores e visitantes sobre como agir em uma eventual emergência relacionada às estruturas.
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Ao ouvir o alerta, quem estiver dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS) deverá se deslocar até o ponto de encontro mais próximo, seguindo as placas de rotas de fuga instaladas, conforme divulgou a mineradora.
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A Vale informa que a realização do simulado não está relacionada a mudanças nas condições de segurança das barragens. Segundo a mineradora, as barragens 6 e 7A estão em nível 1 de emergência, enquanto as estruturas 5-MAC e 7B permanecem sem nível de emergência.
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Bairros envolvidos na ação:
- Alvorada;
- Boa Vista;
- Bonfim;
- Cabeceiras;
- Cariocas;
- Cascalho;,
- Centro;
- Cristais;
- Cruzeiro;
- Galo;
- Matadouro;
- Mingu;
- Olaria;
- Oswaldo Barbosa Pena;
- Parque Santo Antônio;
- Retiro;
- Rosário;
- Vila Lacerda;
- Vila Operária;
- Vila Padre Valeriano;
- Vila Passos;
- Vila São Luiz
Serviço
Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Nova Lima pelos telefones (31) 3180-5879 e (31) 98699-1190, ou com o Alô Vale, pelo telefone 0800 285 7000.