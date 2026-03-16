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Nova Lima terá simulado de emergência em barragens nesta quinta-feira (19)

Sirenes vão tocar em comunidades localizadas na Zona de Autossalvamento. Veja bairros afetados

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
16/03/2026 19:28

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Nesta quinta-feira (19/3), será realizado um simulado de segurança envolvendo as barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Nesta quinta-feira (19/3), será realizado um simulado de segurança envolvendo as barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Luciano Figueroa / Divulgação Vale

Nesta quinta-feira (19/3), será realizado um simulado de segurança envolvendo as barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As sirenes de emergência serão acionadas a partir das 11h. A ação, realizada pela Vale e pelas Defesas Civis de Nova Lima e Raposos, tem como objetivo orientar moradores e visitantes sobre como agir em uma eventual emergência relacionada às estruturas.

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Ao ouvir o alerta, quem estiver dentro da Zona de Autossalvamento (ZAS) deverá se deslocar até o ponto de encontro mais próximo, seguindo as placas de rotas de fuga instaladas, conforme divulgou a mineradora. 

A Vale informa que a realização do simulado não está relacionada a mudanças nas condições de segurança das barragens. Segundo a mineradora, as barragens 6 e 7A estão em nível 1 de emergência, enquanto as estruturas 5-MAC e 7B permanecem sem nível de emergência.

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Bairros envolvidos na ação:

  • Alvorada;
  • Boa Vista;
  • Bonfim;
  • Cabeceiras;
  • Cariocas; 
  • Cascalho;, 
  • Centro; 
  • Cristais; 
  • Cruzeiro; 
  • Galo; 
  • Matadouro; 
  • Mingu;
  • Olaria; 
  • Oswaldo Barbosa Pena; 
  • Parque Santo Antônio;
  • Retiro; 
  • Rosário; 
  • Vila Lacerda; 
  • Vila Operária; 
  • Vila Padre Valeriano;
  • Vila Passos;
  •  Vila São Luiz

Serviço 

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Nova Lima pelos telefones (31) 3180-5879 e (31) 98699-1190, ou com o Alô Vale, pelo telefone 0800 285 7000.

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