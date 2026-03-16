BH: vazamento há mais de 30 dias no Santo Antônio preocupa moradores

Um vazamento de esgoto em frente ao Colégio Bernoulli, na Avenida Prudente de Moraes, Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), segue incomodando estudantes e pedestres nesta segunda-feira (16/3). De acordo com o relato de frequentadores, as poças começaram a aparecer há mais de um mês e chama a atenção das pessoas que passam pelo forte mau cheiro.

De acordo com Carlos Jensen, de 50 anos, o vazamento surgiu na Rua Pitangueira, na altura do número 601, no mesmo bairro do colégio, e escorre até a nascente do Córrego do Leitão, no Bairro Santa Lúcia, também na região Centro-Sul, com um empoçamento maior localizado em frente à escola.

Carlos é pai de aluno e morador do bairro, e explica que há 15 dias tenta contato com a Copasa, tanto via site quanto pelo aplicativo, Instagram ou Reclame Aqui, mas continua sem respostas. "Já tentei contato com a Copasa por diferentes canais, registrei reclamações e inclusive tentei acionar a imprensa, mas até agora não houve solução para o problema", comenta. "Além do mau cheiro e da sujeira, estamos sendo expostos a riscos à saude".

Procurada pela reportagem, a companhia de saneamento confirmou "que se trata de vazamento de esgoto" e programou o envio de uma equipe ao local "nesta terça-feira (17/3) para realizar a lavagem da rede coletora de esgoto".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice