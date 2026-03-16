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RISCO À SAÚDE

BH: vazamento há mais de 30 dias no Santo Antônio preocupa moradores

População reclama do mau cheiro e sujeira, e diz que já acionou Copasa por vários canais e nada foi resolvido. Empresa diz que vai resolver questão nesta terça

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
16/03/2026 18:54 - atualizado em 16/03/2026 19:00

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Empoçamento no bairro Santo Antônio
O empoçamento começou há mais de um mês e chama atenção das pessoas que passam pelo forte mau cheiro crédito: Reprodução/ Carlos Jensen

Um vazamento de esgoto em frente ao Colégio Bernoulli, na Avenida Prudente de Moraes, Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), segue incomodando estudantes e pedestres nesta segunda-feira (16/3). De acordo com o relato de frequentadores, as poças começaram a aparecer há mais de um mês e chama a atenção das pessoas que passam pelo forte mau cheiro. 

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De acordo com Carlos Jensen, de 50 anos, o vazamento surgiu na Rua Pitangueira, na altura do número 601, no mesmo bairro do colégio, e escorre até a nascente do Córrego do Leitão, no Bairro Santa Lúcia, também na região Centro-Sul, com um empoçamento maior localizado em frente à escola. 

Carlos é pai de aluno e morador do bairro, e explica que há 15 dias tenta contato com a Copasa, tanto via site quanto pelo aplicativo, Instagram ou Reclame Aqui, mas continua sem respostas. "Já tentei contato com a Copasa por diferentes canais, registrei reclamações e inclusive tentei acionar a imprensa, mas até agora não houve solução para o problema", comenta. "Além do mau cheiro e da sujeira, estamos sendo expostos a riscos à saude".

Procurada pela reportagem, a companhia de saneamento confirmou "que se trata de vazamento de esgoto" e programou o envio de uma equipe ao local "nesta terça-feira (17/3) para realizar a lavagem da rede coletora de esgoto".

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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