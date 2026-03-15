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ATENÇÃO, MORADORES!

BH tem cinco regionais em alerta para risco de deslizamento; veja

Defesa Civil aponta risco geológico forte após chuvas dos últimos dias

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/03/2026 07:48

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Grande volume de chuva pode causar deslizamentos
A Defesa Civil orienta que moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais estruturais nas construções crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

Cinco regionais de Belo Horizonte estão em alerta para forte risco geológico, segundo a Defesa Civil, devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias e à previsão de novas precipitações.

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As regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Nordeste estão com maior risco para deslizamentos de terra e desabamentos.

Já as regionais Noroeste, Pampulha e Norte estão em risco moderado. O alerta é válido até terça-feira (17/3).

Leia Mais

A Defesa Civil orienta que moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais estruturais nas construções, além de redobrar os cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

A Defesa Civil alerta que os moradores devem deixar o imóvel imediatamente e acionar as autoridades caso percebam:

  • Trincas nas paredes
  • Água empoçando no quintal
  • Portas e janelas emperrando
  • Rachaduras no solo
  • Água saindo da base de barrancos
  • Inclinação de postes ou árvores
  • Muros e paredes estufados
  • Estalos na estrutura da casa

Em caso de risco, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações para evitar acidentes

O órgão também recomenda algumas medidas preventivas:

  • Não fazer cortes altos e inclinados em barrancos
  • Instalar calhas no telhado das casas
  • Consertar vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
  • Não jogar lixo ou entulho em encostas
  • Não despejar esgoto em barrancos
  • Evitar queimadas

Como receber alertas da Defesa Civil

Moradores de Belo Horizonte podem receber alertas sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos por meio de diferentes canais.

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SMS: enviar o CEP da rua para o número 40199

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