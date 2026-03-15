BH tem cinco regionais em alerta para risco de deslizamento; veja
Defesa Civil aponta risco geológico forte após chuvas dos últimos dias
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Cinco regionais de Belo Horizonte estão em alerta para forte risco geológico, segundo a Defesa Civil, devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias e à previsão de novas precipitações.
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As regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Nordeste estão com maior risco para deslizamentos de terra e desabamentos.
Já as regionais Noroeste, Pampulha e Norte estão em risco moderado. O alerta é válido até terça-feira (17/3).
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A Defesa Civil orienta que moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais estruturais nas construções, além de redobrar os cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
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Sinais de que deslizamentos podem acontecer
A Defesa Civil alerta que os moradores devem deixar o imóvel imediatamente e acionar as autoridades caso percebam:
- Trincas nas paredes
- Água empoçando no quintal
- Portas e janelas emperrando
- Rachaduras no solo
- Água saindo da base de barrancos
- Inclinação de postes ou árvores
- Muros e paredes estufados
- Estalos na estrutura da casa
Em caso de risco, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).
Recomendações para evitar acidentes
O órgão também recomenda algumas medidas preventivas:
- Não fazer cortes altos e inclinados em barrancos
- Instalar calhas no telhado das casas
- Consertar vazamentos em caixas-d’água e reservatórios
- Não jogar lixo ou entulho em encostas
- Não despejar esgoto em barrancos
- Evitar queimadas
Como receber alertas da Defesa Civil
Moradores de Belo Horizonte podem receber alertas sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos por meio de diferentes canais.
SMS: enviar o CEP da rua para o número 40199
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