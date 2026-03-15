BH tem cinco regionais em alerta para risco de deslizamento; veja

Cinco regionais de Belo Horizonte estão em alerta para forte risco geológico, segundo a Defesa Civil, devido ao volume de chuvas registrado nos últimos dias e à previsão de novas precipitações.

As regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Leste e Nordeste estão com maior risco para deslizamentos de terra e desabamentos.

Já as regionais Noroeste, Pampulha e Norte estão em risco moderado. O alerta é válido até terça-feira (17/3).

A Defesa Civil orienta que moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais estruturais nas construções, além de redobrar os cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

A Defesa Civil alerta que os moradores devem deixar o imóvel imediatamente e acionar as autoridades caso percebam:

Trincas nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água saindo da base de barrancos

Inclinação de postes ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos na estrutura da casa

Em caso de risco, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Recomendações para evitar acidentes

O órgão também recomenda algumas medidas preventivas:

Não fazer cortes altos e inclinados em barrancos

Instalar calhas no telhado das casas

Consertar vazamentos em caixas-d’água e reservatórios

Não jogar lixo ou entulho em encostas

Não despejar esgoto em barrancos

Evitar queimadas

Como receber alertas da Defesa Civil

Moradores de Belo Horizonte podem receber alertas sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos por meio de diferentes canais.

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SMS: enviar o CEP da rua para o número 40199

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