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BH pode ter chuva rápida neste domingo; veja previsão do tempo

Temperatura na capital pode chegar a 28 °C, segundo a Defesa Civil

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/03/2026 07:30

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A história do Edifício JK, o gigante de Niemeyer no centro de BH
O Edifício JK, retratado em vista aérea, um dos cartões-postais de BH e ícone da arquitetura modernista brasileira. crédito: Leandro Couri/ EM/ DA.Press

A previsão do tempo para este domingo (15/3) indica céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18°C, enquanto a máxima estimada para o dia é de 28°C.

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

Leia Mais

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta manhã:

  • Barreiro: 18,7 °C, às 6h
  • Centro-Sul: 19,1 °C, às 6h15
  • Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 6h
  • Pampulha: 19,2 °C, com sensação térmica de 21,6 °C, às 5h
  • Venda Nova: 19,1 °C, às 5h10

Acumulado de chuvas em março

Até as 6h deste domingo (15), algumas regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica para o mês.

Confira o acumulado por regional:

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  • Barreiro: 231,2 mm (117,1%)
  • Centro-Sul: 193 mm (97,7%)
  • Hipercentro: 123,6 mm (62,6%)
  • Leste: 219,4 mm (111,1%)
  • Nordeste: 170,8 mm (86,5%)
  • Noroeste: 178,8 mm (90,5%)
  • Norte: 97 mm (49,1%)
  • Oeste: 196,4 mm (99,4%)
  • Pampulha: 141,2 mm (71,5%)
  • Venda Nova: 103,2 mm (52,3%)

A média climatológica para março em Belo Horizonte é de 197,5 mm, conforme dados meteorológicos históricos.

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