BH pode ter chuva rápida neste domingo; veja previsão do tempo

A previsão do tempo para este domingo (15/3) indica céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18°C, enquanto a máxima estimada para o dia é de 28°C.

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional nesta manhã:

Barreiro: 18,7 °C, às 6h

Centro-Sul: 19,1 °C, às 6h15

Oeste: 18 °C, com sensação térmica de 15,6 °C, às 6h

Pampulha: 19,2 °C, com sensação térmica de 21,6 °C, às 5h

Venda Nova: 19,1 °C, às 5h10

Acumulado de chuvas em março

Até as 6h deste domingo (15), algumas regionais da capital já registram volumes de chuva próximos ou acima da média histórica para o mês.

Confira o acumulado por regional:

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Barreiro: 231,2 mm (117,1%)

Centro-Sul: 193 mm (97,7%)

Hipercentro: 123,6 mm (62,6%)

Leste: 219,4 mm (111,1%)

Nordeste: 170,8 mm (86,5%)

Noroeste: 178,8 mm (90,5%)

Norte: 97 mm (49,1%)

Oeste: 196,4 mm (99,4%)

Pampulha: 141,2 mm (71,5%)

Venda Nova: 103,2 mm (52,3%)

A média climatológica para março em Belo Horizonte é de 197,5 mm, conforme dados meteorológicos históricos.