Deslizamento de terra atinge locomotivas no Triângulo Mineiro

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um grande volume de terra se desprendeu de um talude e atingiu duas locomotivas da VLI na noite da última sexta-feira (13/3). O acidente foi na área rural do município de Campos Altos, na Região do Triângulo Mineiro, próximo ao Km 571 da BR-262.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as locomotivas e parte da composição saíram dos trilhos e tombaram quando foram atingidas pelo deslizamento de terra. Parte da carga transportada e equipamentos ferroviários se espalharam sobre a via e nos arredores.

Os maquinistas conseguiram deixar as locomotivas por meios próprios e foram até um local seguro nas proximidades. Eles receberam apoio de equipes da concessionária responsável pela ferrovia e encaminhados para avaliação médica.

Ao chegar no local, os militares verificaram a integridade das locomotivas para garantir que não houvesse vazamento de combustível. Equipes técnicas da concessionária ferroviária e profissionais especializados em atendimento ambiental também foram acionados para auxiliar na avaliação estrutural da composição, na mitigação de riscos e na adoção das medidas necessárias para a normalização da linha férrea.

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O CBMMG informou que as autoridades seguem acompanhando o caso e os trabalhos técnicos continuam sendo realizados para o restabelecimento seguro das operações.