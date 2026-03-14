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Motorista estaciona carreta para reparar veículo e morre esmagado em MG

Caminhão carregado com 40 toneladas de soja se movimentou e atingiu a vítima

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/03/2026 09:33 - atualizado em 14/03/2026 09:34

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Foi realizado o transbordo da carga e foi utilizado um guindaste para reposicionar o caminhão
Foi realizado o transbordo da carga e foi utilizado um guindaste para reposicionar o caminhão crédito: PRF/Reprodução

Um motorista de carreta morreu ao ser esmagado pelo próprio veículo enquanto tentava fazer um reparo às margens da BR-050, em Uberaba (MG), no Triângulo. O corpo da vítima só foi retirado nessa sexta-feira (13/3).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente aconteceu por volta das 15h de quinta-feira (12/3), no km 132 da rodovia.

Segundo as primeiras apurações, o motorista havia estacionado a carreta no acostamento para realizar um reparo embaixo do semirreboque. Durante o procedimento, o calço colocado para segurar o veículo cedeu, fazendo com que a carreta se movimentasse para trás.

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Com isso, o motorista acabou esmagado e arrastado pelo veículo.

Depois do acidente, a carreta parou com o semirreboque em posição de “L” sobre a vegetação da faixa de domínio, enquanto o corpo da vítima ficou preso sob as rodas traseiras do caminhão.

Devido à instabilidade do solo e ao peso do veículo, que transportava cerca de 40 toneladas de soja, foi necessário um trabalho conjunto entre a PRF, a concessionária ECO050 e a transportadora responsável pela carga para remover o corpo.

Para possibilitar o acesso ao local, foi realizado o transbordo da carga e utilizado um guindaste para reposicionar o caminhão. Após a operação, o corpo foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Uberaba.

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Os trabalhos no local foram concluídos por volta das 18h dessa sexta-feira (13/3).

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