ACIDENTE

Perfuratriz falha, cai sobre operário de construção e o esmaga

Funcionário da obra de um empreendimento imobiliário foi atingido durante a manutenção de uma perfuratriz quando a estrutura rompeu e caiu sobre o trabalhador.

04/03/2026 12:20

Perfuratriz cedeu durante manutenção em obra de Uberlândia
Perfuratriz cedeu durante manutenção em obra de Uberlândia crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (4/3), no primeiro turno de trabalho, um trabalhador morreu em uma obra em Uberlândia (MG), no Triângulo. A vítima, Adnei Aparecido Dias Gonçalves, de 42 anos, foi prensado pelo peso de uma perfuratriz, dentro do buraco feito pela própria máquina.

O equipamento cedeu por causa de uma ruptura na engrenagem durante manutenção. Um médico do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) confirmou a morte do trabalhador, com suspeita de fratura de coluna e esmagamento da pelve e pernas.

A obra era de responsabilidade da C.S Franco Construtora, mas a vítima era funcionária da empresa responsável pela fundação do empreendimento, a A.GUEDES Fundações.  Apesar da falha técnica, a construtora declarou que a vítima utilizava os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para o trabalhador.

Os Bombeiros estão na obra, localizada na Rua Anita, no Bairro Nossa Senhora Aparecida; a Polícia Militar está a caminho e a Polícia Civil já foi acionada para dar andamento aos procedimentos. 

A Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais está trabalhando com urgência para entender a gravidade do acidente e as principais causas. No entanto, ainda não existe um prazo definido para a declaração do órgão. 

