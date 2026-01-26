Alerta em Congonhas: o que fazer em caso de rompimento de barragem

O rompimento de uma estrutura de drenagem de uma cava da Vale em Ouro Preto, no dia 25 de janeiro de 2025, acendeu o alerta para os moradores da vizinha Congonhas, em Minas Gerais. Embora o incidente não tenha sido em uma barragem de rejeitos, a proximidade e o histórico da região reforçam a necessidade de conhecer os protocolos de segurança.

Diante desse cenário de risco, é fundamental que a população conheça os protocolos de segurança definidos pela Defesa Civil e saiba como agir em uma emergência. Saber qual é o sinal de alerta e para onde correr pode salvar vidas.

Atenção: Protocolos específicos de Congonhas

As orientações a seguir são protocolos gerais de segurança. É crucial que os moradores de Congonhas confirmem os planos de evacuação específicos para seus bairros, incluindo as rotas de fuga e os pontos de encontro oficiais. Para informações detalhadas e atualizadas, entre em contato com a Defesa Civil do município pelo telefone 199.

Qual é o sinal de emergência?

O principal mecanismo de aviso para uma evacuação imediata são as sirenes instaladas em pontos estratégicos da cidade. Ao ouvir o som contínuo e intermitente, os moradores das áreas de risco devem abandonar suas casas imediatamente, sem hesitar.

Além do alarme sonoro, a Defesa Civil utiliza outros canais para disseminar a informação, como o envio de mensagens de texto (SMS) para celulares cadastrados e alertas em aplicativos oficiais do governo. É importante manter os dados de contato sempre atualizados.

Para onde devo ir?

A evacuação deve ser feita seguindo as rotas de fuga, que são caminhos seguros e sinalizados com placas indicativas. Essas rotas levam aos pontos de encontro, que são locais pré-determinados em áreas elevadas e fora da mancha de inundação projetada.

Geralmente, esses pontos são estruturas públicas como escolas, ginásios ou igrejas. A orientação é que cada família identifique com antecedência qual é o ponto de encontro mais próximo de sua casa, trabalho ou escola e defina um plano de ação conjunto.

Ao ouvir a sirene, a recomendação é agir com calma, mas com rapidez. Deixe a residência levando apenas o essencial, como documentos pessoais e celular. Não se preocupe com bens materiais. Ajude crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção a saírem em segurança e siga para o ponto de encontro mais próximo.

A preparação é a melhor ferramenta de prevenção. Mantenha um pequeno kit de emergência pronto com água, remédios de uso contínuo e alimentos não perecíveis. Ter um plano familiar e conhecer as rotas de fuga aumenta significativamente as chances de todos ficarem seguros.

