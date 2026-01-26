Alerta em Congonhas: o que fazer em caso de rompimento de barragem
Você sabe qual é o sinal de emergência ou para onde correr? Conheça os protocolos da Defesa Civil e os pontos de encontro seguros na cidade
compartilheSIGA
O rompimento de uma estrutura de drenagem de uma cava da Vale em Ouro Preto, no dia 25 de janeiro de 2025, acendeu o alerta para os moradores da vizinha Congonhas, em Minas Gerais. Embora o incidente não tenha sido em uma barragem de rejeitos, a proximidade e o histórico da região reforçam a necessidade de conhecer os protocolos de segurança.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diante desse cenário de risco, é fundamental que a população conheça os protocolos de segurança definidos pela Defesa Civil e saiba como agir em uma emergência. Saber qual é o sinal de alerta e para onde correr pode salvar vidas.
Leia Mais
MG: rodovias serão bloqueadas durante simulado de rompimento de barragem
Cidade da RMBH recebe treinamento de segurança para emergência de barragens
Atenção: Protocolos específicos de Congonhas
As orientações a seguir são protocolos gerais de segurança. É crucial que os moradores de Congonhas confirmem os planos de evacuação específicos para seus bairros, incluindo as rotas de fuga e os pontos de encontro oficiais. Para informações detalhadas e atualizadas, entre em contato com a Defesa Civil do município pelo telefone 199.
Qual é o sinal de emergência?
O principal mecanismo de aviso para uma evacuação imediata são as sirenes instaladas em pontos estratégicos da cidade. Ao ouvir o som contínuo e intermitente, os moradores das áreas de risco devem abandonar suas casas imediatamente, sem hesitar.
Além do alarme sonoro, a Defesa Civil utiliza outros canais para disseminar a informação, como o envio de mensagens de texto (SMS) para celulares cadastrados e alertas em aplicativos oficiais do governo. É importante manter os dados de contato sempre atualizados.
Para onde devo ir?
A evacuação deve ser feita seguindo as rotas de fuga, que são caminhos seguros e sinalizados com placas indicativas. Essas rotas levam aos pontos de encontro, que são locais pré-determinados em áreas elevadas e fora da mancha de inundação projetada.
Geralmente, esses pontos são estruturas públicas como escolas, ginásios ou igrejas. A orientação é que cada família identifique com antecedência qual é o ponto de encontro mais próximo de sua casa, trabalho ou escola e defina um plano de ação conjunto.
Ao ouvir a sirene, a recomendação é agir com calma, mas com rapidez. Deixe a residência levando apenas o essencial, como documentos pessoais e celular. Não se preocupe com bens materiais. Ajude crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção a saírem em segurança e siga para o ponto de encontro mais próximo.
A preparação é a melhor ferramenta de prevenção. Mantenha um pequeno kit de emergência pronto com água, remédios de uso contínuo e alimentos não perecíveis. Ter um plano familiar e conhecer as rotas de fuga aumenta significativamente as chances de todos ficarem seguros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.