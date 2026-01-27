Moro perto de uma barragem; como saber se minha casa está em risco?
Veja como acessar os planos de evacuação e os mapas de mancha de inundação da sua cidade para checar a segurança do seu imóvel em Minas Gerais
compartilheSIGA
A preocupação com a segurança de barragens em Minas Gerais é uma realidade para moradores que vivem próximos a essas estruturas. Para esses cidadãos, é possível verificar se um imóvel está em uma zona de risco por meio de documentos públicos, como os mapas de mancha de inundação e os planos de evacuação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esses materiais são elaborados pelas próprias empresas mineradoras e fiscalizados por órgãos públicos. Eles permitem que qualquer cidadão identifique a área que seria potencialmente atingida em um cenário de rompimento. A consulta é fundamental para conhecer os procedimentos de segurança e as rotas de fuga estabelecidas para cada localidade.
Leia Mais
Minas tem 15 barragens em risco construídas com mesmo método de tragédias
Cidade da RMBH recebe treinamento de segurança para emergência de barragens
Como consultar os mapas de risco?
A principal ferramenta para essa consulta é o SIGBM Público (Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração), versão de acesso ao cidadão mantida pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A plataforma, acessível online, reúne dados de todas as barragens de mineração do Brasil. Nela, é possível pesquisar as estruturas por município e acessar a documentação de cada uma, incluindo os mapas de mancha de inundação, que delimitam visualmente o alcance de um possível vazamento.
Outro caminho é procurar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da sua cidade. O órgão geralmente disponibiliza os planos de evacuação de forma mais acessível à população local. Em muitos casos, os mapas e as informações sobre rotas de fuga e pontos de encontro estão disponíveis nos sites das prefeituras ou podem ser solicitados diretamente.
O que são os Planos de Ação de Emergência?
Junto aos mapas, as empresas mantêm o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). Este documento detalha todos os procedimentos a serem seguidos em uma emergência. Ele é crucial para entender como agir caso o pior aconteça e deve ser de conhecimento dos moradores da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS).
O plano contém informações vitais, como a localização das sirenes de alerta, a descrição das rotas de fuga seguras e os pontos de encontro para onde a população deve se dirigir. Conhecer esses detalhes com antecedência pode ser decisivo em uma situação crítica, permitindo uma evacuação rápida e organizada.
Identificar a rota de fuga mais próxima de sua casa e o ponto de encontro designado é o primeiro passo. Além disso, é importante participar dos simulados de evacuação promovidos pela Defesa Civil e pelas empresas, pois eles preparam a comunidade para uma resposta eficaz. Manter os contatos da Defesa Civil do seu município sempre à mão é uma medida preventiva fundamental.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.