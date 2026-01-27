Assine
overlay
Início Trends
Brasil

Moro perto de uma barragem; como saber se minha casa está em risco?

Veja como acessar os planos de evacuação e os mapas de mancha de inundação da sua cidade para checar a segurança do seu imóvel em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
27/01/2026 12:18

compartilhe

SIGA
x
Moro perto de uma barragem; como saber se minha casa está em risco?
Barragem de rejeitos de mineração da Mina de Paracatu, em Minas Gerais, onde a segurança de barragens é tema de preocupação e consulta pública para a população. crédito: Ricardo S Moreira/ Wikimedia Commons

A preocupação com a segurança de barragens em Minas Gerais é uma realidade para moradores que vivem próximos a essas estruturas. Para esses cidadãos, é possível verificar se um imóvel está em uma zona de risco por meio de documentos públicos, como os mapas de mancha de inundação e os planos de evacuação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses materiais são elaborados pelas próprias empresas mineradoras e fiscalizados por órgãos públicos. Eles permitem que qualquer cidadão identifique a área que seria potencialmente atingida em um cenário de rompimento. A consulta é fundamental para conhecer os procedimentos de segurança e as rotas de fuga estabelecidas para cada localidade.

Leia Mais

Como consultar os mapas de risco?

A principal ferramenta para essa consulta é o SIGBM Público (Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração), versão de acesso ao cidadão mantida pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A plataforma, acessível online, reúne dados de todas as barragens de mineração do Brasil. Nela, é possível pesquisar as estruturas por município e acessar a documentação de cada uma, incluindo os mapas de mancha de inundação, que delimitam visualmente o alcance de um possível vazamento.

Outro caminho é procurar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil da sua cidade. O órgão geralmente disponibiliza os planos de evacuação de forma mais acessível à população local. Em muitos casos, os mapas e as informações sobre rotas de fuga e pontos de encontro estão disponíveis nos sites das prefeituras ou podem ser solicitados diretamente.

O que são os Planos de Ação de Emergência?

Junto aos mapas, as empresas mantêm o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). Este documento detalha todos os procedimentos a serem seguidos em uma emergência. Ele é crucial para entender como agir caso o pior aconteça e deve ser de conhecimento dos moradores da chamada Zona de Autossalvamento (ZAS).

O plano contém informações vitais, como a localização das sirenes de alerta, a descrição das rotas de fuga seguras e os pontos de encontro para onde a população deve se dirigir. Conhecer esses detalhes com antecedência pode ser decisivo em uma situação crítica, permitindo uma evacuação rápida e organizada.

Identificar a rota de fuga mais próxima de sua casa e o ponto de encontro designado é o primeiro passo. Além disso, é importante participar dos simulados de evacuação promovidos pela Defesa Civil e pelas empresas, pois eles preparam a comunidade para uma resposta eficaz. Manter os contatos da Defesa Civil do seu município sempre à mão é uma medida preventiva fundamental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

barragens mineracao seguranca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay