Onda de calor coloca regiões de MG sob alerta vermelho; veja os riscos
Aviso do Inmet vale até quarta-feira (30); em BH, temperaturas podem chegar a 34°C no domingo e na segunda-feira
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A primeira onda de calor da primavera de 2026 coloca parte de Minas Gerais sob alerta vermelho de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso é válido das 12h deste sábado (26) até as 18h de quarta-feira (30) e abrange áreas do Sul e do Sudeste do estado. As temperaturas devem ficar pelo menos 5°C acima da média por cinco dias consecutivos, aumentando os riscos à saúde. Em Belo Horizonte, a previsão indica máximas de até 34°C no domingo (27) e na segunda-feira (28).
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O calor extremo exige atenção redobrada, pois pode sobrecarregar o sistema de regulação térmica do corpo. A exposição prolongada a altas temperaturas pode provocar desidratação e insolação, além de agravar problemas de saúde preexistentes. Esses problemas podem evoluir rapidamente para quadros graves.
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Quais os principais riscos do calor excessivo?
Os principais riscos associados às altas temperaturas são a insolação e a desidratação. A insolação ocorre quando o corpo não consegue controlar a própria temperatura, que sobe rapidamente, podendo causar danos ao cérebro e a outros órgãos vitais se não for tratada imediatamente.
Já a desidratação acontece quando a perda de líquidos, principalmente pelo suor, é maior que a reposição. A condição afeta o funcionamento de todo o organismo. Reconhecer os sinais de alerta é fundamental para uma intervenção rápida. Os principais sintomas são:
- Insolação: dor de cabeça intensa, tontura, náuseas, pele avermelhada, quente e seca (sem suor), respiração e batimentos cardíacos acelerados e confusão mental.
- Desidratação: sede excessiva, boca seca, diminuição da quantidade de urina, que se torna mais escura, cansaço, sonolência e fraqueza muscular.
Como se proteger durante a onda de calor?
Medidas simples podem reduzir os riscos do calor intenso. A principal recomendação é manter a hidratação constante, mesmo sem sentir sede. Além disso, outras práticas são importantes:
- Beba bastante água: aumente a ingestão de água, sucos naturais e água de coco. Evite bebidas alcoólicas e com excesso de cafeína ou açúcar.
- Evite o sol nos horários de pico: não se exponha diretamente ao sol nos períodos de maior calor. Se for inevitável sair, procure sombras e use protetor solar.
- Use roupas adequadas: prefira tecidos leves e soltos, que facilitam a ventilação.
- Mantenha os ambientes frescos: deixe janelas abertas para ventilar a casa, principalmente durante a noite e no início da manhã. Se possível, use ventiladores ou ar-condicionado.
- Faça refeições leves: opte por alimentos como frutas, saladas e verduras, que ajudam na hidratação.
Por que crianças e idosos precisam de mais cuidados?
Crianças e idosos são grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo. Crianças podem perder líquidos mais rapidamente, enquanto idosos tendem a ter menor percepção da sede e, muitas vezes, convivem com doenças crônicas.
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É fundamental que familiares e cuidadores ofereçam líquidos a eles com frequência, mesmo que não peçam. Também é importante garantir que permaneçam em ambientes frescos e usem roupas leves, observando atentamente qualquer sinal de mal-estar. Diante de sintomas graves, como desmaio ou confusão mental, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.