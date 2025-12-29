Onda de calor: 7 cuidados essenciais para proteger sua saúde

Uma intensa onda de calor atinge diversas regiões do Brasil, elevando os termômetros a níveis recordes e colocando a saúde da população em risco. O fenômeno levou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a emitir um alerta vermelho para diversas áreas, o que aumenta a preocupação com quadros de desidratação, insolação e exaustão térmica.

O corpo humano possui mecanismos para regular sua temperatura, mas o calor extremo sobrecarrega esse sistema. Quando isso acontece, a perda excessiva de água e sais minerais pode levar a complicações sérias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Para atravessar este período com mais segurança, algumas medidas simples são fundamentais.

Leia Mais

Cuidados essenciais durante a onda de calor

Adotar hábitos preventivos é a forma mais eficaz de evitar problemas de saúde relacionados às altas temperaturas. A seguir, listamos sete ações práticas para proteger você e sua família.

Hidratação constante: beba água regularmente, mesmo sem sentir sede. Sucos naturais e água de coco também são ótimas opções. Evite bebidas alcoólicas e com excesso de açúcar, pois elas contribuem para a desidratação. Evite o sol nos horários de pico: concentre atividades ao ar livre antes das 10h ou após as 16h. Nesses períodos, a radiação solar é menos intensa, diminuindo os riscos de insolação e queimaduras. Use roupas leves: prefira tecidos naturais, como algodão e linho, e cores claras. Essas peças facilitam a transpiração e ajudam o corpo a se manter mais fresco. Chapéus e óculos de sol são acessórios importantes. Alimentação leve: opte por refeições mais leves e frequentes. Saladas, frutas e legumes são de fácil digestão e ajudam a repor líquidos. Evite alimentos gordurosos e pesados, que exigem mais energia do corpo para serem digeridos. Atenção redobrada com os mais vulneráveis: crianças, idosos e portadores de doenças como hipertensão e diabetes são mais suscetíveis aos efeitos do calor. Certifique-se de que eles estão bem hidratados e em ambientes frescos. Refresque os ambientes: mantenha as cortinas e persianas fechadas durante as horas mais quentes do dia para bloquear o sol. Use ventiladores, umidificadores de ar ou toalhas molhadas para ajudar a reduzir a temperatura interna. Reconheça os sinais de perigo: fique atento a sintomas como tontura, dor de cabeça forte, náuseas, pele quente e seca, batimentos cardíacos acelerados e confusão mental. Esses podem ser sinais de exaustão pelo calor ou insolação.

Ao perceber esses sinais, a primeira medida é levar a pessoa para um local fresco e arejado, oferecer líquidos e tentar baixar sua temperatura corporal com compressas frias. Caso os sintomas persistam ou se agravem, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.