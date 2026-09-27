Incêndio atinge bar e restaurante na Pampulha e clientes são evacuados

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio atingiu o restaurante Bebedouro Bar & Fogo, na Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desse sábado (26/9). Segundo a unidade, o fogo começou na área do galpão superior. Clientes e funcionários foram retirados do local com segurança e não houve feridos.

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Em nota divulgada nas redes sociais, o restaurante informou que o sistema de isolamento antichamas da estrutura funcionou conforme o previsto e ajudou a conter a propagação do fogo.

"A segurança dos nossos clientes, colaboradores e parceiros é nossa prioridade absoluta. Estamos acompanhando a situação e adotando todas as medidas necessárias para avaliar os danos e garantir a segurança das instalações", comunicou.

Segundo a unidade, todas as pessoas que estavam no estabelecimento foram evacuadas e ninguém se feriu. Ainda conforme a nota, foi feita uma avaliação das condições do local e o restaurante irá funcionar normalmente neste domingo (27/9).

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A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para saber detalhes a ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.