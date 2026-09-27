Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Incêndio atinge bar e restaurante na Pampulha e clientes são evacuados

'A segurança dos nossos clientes, colaboradores e parceiros é nossa prioridade absoluta', disse o estabelecimento nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/09/2026 07:58

compartilhe

×
Unidade fica localizada na Pampulha
Bar e restaurante fica de frente para a Lagoa da Pampulha crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu o restaurante Bebedouro Bar & Fogo, na Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desse sábado (26/9). Segundo a unidade, o fogo começou na área do galpão superior. Clientes e funcionários foram retirados do local com segurança e não houve feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em nota divulgada nas redes sociais, o restaurante informou que o sistema de isolamento antichamas da estrutura funcionou conforme o previsto e ajudou a conter a propagação do fogo.

"A segurança dos nossos clientes, colaboradores e parceiros é nossa prioridade absoluta. Estamos acompanhando a situação e adotando todas as medidas necessárias para avaliar os danos e garantir a segurança das instalações", comunicou.

Leia Mais

Segundo a unidade, todas as pessoas que estavam no estabelecimento foram evacuadas e ninguém se feriu. Ainda conforme a nota, foi feita uma avaliação das condições do local e o restaurante irá funcionar normalmente neste domingo (27/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para saber detalhes a ocorrência, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Tópicos relacionados:

incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay