Caos em Confins: passageiros enfrentam horas de espera e falta de apoio

Mesmo com a liberação da pista para pousos e decolagens no aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, às 15h08 deste sábado (26/9), a confusão e a insatisfação dos usuários ainda eram grandes.

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Na longa fila de check-in, a Gol distribuiu algumas cadeiras por volta das 16h. Sentada em uma delas estava Gorete Lopes. Ela estava ali com o marido Paulo Lopes desde as 11h.

O casal saiu de Sorocaba (SP) às 2h de carro para embarcar no Aeroporto de Congonhas. O destino final era Porto Seguro (BA), mas eles precisaram desembarcar devido à manutenção na pista de Confins.

Mesmo com ambos na fila da companhia aérea, não foi prestado nenhum auxílio ao casal, sequer água e alimentação.

De acordo com Paulo, foi oferecida uma opção de voo, via aplicativo, para as 16h50 deste domingo (27/9). Porém, caso a Gol não dê outra solução, a família vai perder praticamente dois dias do passeio.

Ele relata que os funcionários da companhia aérea não tinham informações. Mesmo com os check-ins bem mais cheios do que o usual, Paulo afirma que mais cedo o aeroporto estava bem mais movimentado: "Acho que priorizaram a situação de quem é daqui da região".

O motorista Elionel Aparecido Corrêa estava na mesma fila, também com destino a Porto Seguro. Com esposa e filho de 2 anos no aeroporto desde as 7h, ele também conta que não recebeu assistência por parte da Gol. "Vi vários idosos e crianças passando mal aqui na fila", relatou.

Pior do que ter que esperar no hall do aeroporto, é esperar dentro da aeronave. Foi o caso do cantor católico Fernando César Vinhoti, que ia para um evento em Baianópolis (BA).

Ele e sua banda saíram de Curitiba (PR) por volta das 5h. O voo para Barreiras (BA) sairia de Confins às 8h20, mas eles foram mantidos na aeronave por três horas. "Eles falaram que o reparo na pisa não iria demorar ", lembrou Fernando.

Como o calor dentro da aeronave era muito alto, foram desembarcados para o saguão. Algum tempo depois eles retornaram para o avião, sendo que menos de uma hora depois foram retirados novamente.

O voo chegou a ser remarcado para as 14h30, mas foi cancelado e remarcado para a manhã de domingo, após o grupo conseguir remarcar a apresentação em Baianópolis.

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Por volta das 17h30, eles seguiram para um hotel a 30 quilômetros do aeroporto, tendo conseguido também auxílio com transporte e alimentação.