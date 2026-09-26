PM apreende maconha em ônibus e descobre estufa clandestina em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma intervenção da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na descoberta de um local de cultivo de plantas semelhantes a maconha no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. A ação teve início durante a fiscalização de um ônibus que fazia o itinerário entre Campinas (SP) e a capital mineira.

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Durante a abordagem ao veículo de passageiros, os militares localizaram uma porção de substância análoga a maconha escondida sob uma das poltronas. O passageiro responsável pelo material foi identificado e, no interrogatório, indicou uma residência no Estoril, onde mantinha um cultivo da planta em conjunto com uma mulher.

Com base nas informações prestadas pelo suspeito, as equipas policiais se deslocaram até o endereço apontado. No imóvel, os agentes confirmaram a existência do cultivo ilegal e apreenderam diversos materiais relacionados com a produção e o acondicionamento da substância.

A Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada para o local para efetuar os procedimentos de praxe, contabilizar o material apreendido e realizar a recolha de provas.

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Em nota enviada ao Estado de Minas, a PC informou que um homem de 31 anos e uma mulher de 28 foram conduzidos e serão ouvidos por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital.