Antiga mina em Nova Lima abre as portas ao público com festival gratuito

A Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe neste sábado (26/9) um festival gratuito com gastronomia, vinhos, música e atividades de bem-estar. A programação, das 9h às 22h, marca a abertura de parte da antiga área de mineração para a população e reúne mais de 20 expositores, atrações musicais, espaço infantil e atividades ao ar livre.

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O evento ocupa uma área da mina que passou a ter uma nova proposta após o encerramento das atividades de extração de minério de ferro. A partir de 3 de outubro, parte do espaço também estará aberta ao público aos fins de semana, das 8h às 16h, para atividades de lazer, esporte, eventos e contemplação da paisagem.

Ao longo deste sábado, o público poderá circular entre a feira gastronômica, wine bars e diferentes atividades. A programação começa pela manhã, com uma aula de ioga às 9h30 e uma atividade funcional às 10h30. As duas atividades são gratuitas, mas exigem ingressos específicos devido à capacidade das turmas.

A música começa logo no início da manhã, com apresentações de DJs. A partir das 15h, bandas assumem o palco e seguem até o encerramento, previsto para as 22h. Entre as atrações estão Divas, Dibeto e o Baile e Matheus Gontigo, que apresenta músicas de Terral e outros trabalhos.

A programação também conta com Espaço Kids para as crianças. Depois de fazer o check-in, o visitante pode permanecer no local e acompanhar as atividades seguintes, respeitando a capacidade de cada atração.

Entrada

O acesso ao evento é gratuito, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente e doar 1kg de alimento não perecível. Para organizar a chegada do público, os ingressos foram divididos em três faixas: das 9h às 12h, das 12h às 15h e após as 15h.

Os alimentos, bebidas e produtos comercializados pelos expositores não estão incluídos no ingresso. As aulas de ioga e funcional também têm entradas próprias.

Nova fase da mina

Desativada em 2002, a Mina de Águas Claras ocupa uma área de 19 milhões de metros quadrados. Desse total, 12,25 milhões de metros quadrados correspondem a áreas verdes protegidas, incluindo a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mata do Jambreiro.

A abertura de parte do território representa uma mudança na utilização da área, que passa a receber atividades voltadas ao lazer, esporte, cultura e contato com a natureza. A proposta é ampliar gradualmente o uso do espaço pela sociedade após o encerramento do ciclo de mineração.

A programação deste sábado foi escolhida para marcar esse primeiro momento de abertura, reunindo atividades de lazer e gastronomia em uma área que começa a receber o público.

Serviço

Data: sábado, 26 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 22h

Local: Mina de Águas Claras (MAC), Nova Lima

Endereço: Avenida Doutor Marco Paulo Simon Jardim, 3.580, Vila da Serra, Nova Lima

Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso e doação de 1kg de alimento não perecível

Ingressos: retirada antecipada pela plataforma Ingresse



Programação

9h – Le Carmo DJ

9h30 – Yoga by Flow

10h30 – Funcional by The Beat

14h – DJ Eddy Alves

15h – Divas

17h30 – Dibeto e o Baile

20h – Matheus Gontigo canta Terral e outros

22h – Encerramento

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Ao longo do dia, haverá Feira Aproxima, wine bars, gastronomia, ativações e Espaço Kids. As atividades de ioga e funcional exigem ingresso específico. Alimentos, bebidas e produtos dos expositores serão comercializados separadamente. A programação está sujeita a alterações e os ingressos são limitados à capacidade de cada modalidade.