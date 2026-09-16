MG: homem grava vídeo antes de ser morto a tiros no Vale do Rio Doce

Um homem de 36 anos gravou um vídeo em que aparece ensanguentado e relata ter sido agredido pouco antes de morrer baleado pelo avô da ex-companheira, de 84 anos, em Vila Nova Floresta, distrito de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime ocorreu na tarde dessa terça-feira (15/9).

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Na gravação, feita antes dos disparos, o homem afirma ter sido atingido na cabeça com golpes de madeira por um familiar da ex-companheira. Ele identifica o homem como “Teco” e diz que teria saído de Belo Horizonte para encontrá-lo.

“Eu tô todo sangrando aqui. O Teco bateu em mim lá”, afirma a vítima. Em seguida, diz que o homem teria feito ameaças contra ele. “Falou que ia vender o carro e me matar”, relata.

No vídeo, o homem também acusa familiares da ex-companheira de terem armado uma situação para atacá-lo e afirma ter provas das supostas ameaças. Em outro momento, diz que o familiar teria se apresentado como “bandido” e menciona uma prisão anterior.

Discussão antes dos disparos

Segundo os levantamentos preliminares da Polícia Militar, a vítima estava em processo de separação da companheira. A mulher havia deixado a residência do casal e passado alguns dias fora. Na data do crime, ela retornou para a casa dos avós e de outros familiares, onde havia sido criada.

Ao saber que a ex-companheira estava no imóvel, o homem teria ido até a casa dos avós dela para tentar conversar com a mulher. Conforme relatos colhidos pelos militares, os familiares impediram a aproximação e houve uma discussão.

Durante o desentendimento, a vítima teria sido atingida na cabeça com um pedaço de madeira por um dos tios da mulher. O episódio é mencionado pelo próprio homem no vídeo gravado antes de sua morte.

Depois da agressão, segundo a PM, a mulher foi levada para dentro da residência com a filha do casal, de 2 anos e seis meses. Mesmo ferido e ensanguentado, o homem teria permanecido no local e, apesar de ser orientado a sair, invadido a casa dos avós da ex-companheira.

A mulher contou aos militares que estava escondida no banheiro com a filha quando ouviu gritos e, em seguida, disparos de arma de fogo. Posteriormente, ela teria sido informada de que o avô, de 84 anos, havia pegado um revólver e efetuado os disparos contra o homem.

Idoso alegou legítima defesa

Segundo a versão apresentada à PM, o idoso afirmou ter atirado para se defender diante da invasão da residência.

Após ser baleado, o homem teria saído correndo do imóvel e caído em um córrego localizado nos fundos da casa. Quando os militares chegaram ao endereço, ele já estava sem sinais vitais.

Após os disparos, o suspeito teria fugido com auxílio de um dos filhos, em um Fiat Palio. As equipes policiais fizeram buscas em endereços relacionados ao veículo, além de residências, fazendas de parentes e locais de trabalho conhecidos do envolvido.

Até a última atualização da ocorrência, o homem de 84 anos não havia sido localizado. A perícia técnica esteve no local e identificou cinco perfurações no corpo da vítima.

Quatro estavam nas regiões do antebraço e braço esquerdos e uma no tórax. Em análise preliminar, as lesões foram consideradas compatíveis com disparos de arma de fogo, possivelmente provenientes de um revólver.

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Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).