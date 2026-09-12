Grande BH: jovem é morto a tiros e outras duas pessoas são baleadas

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (12/9), em frente a um bar, na Rua Atalaia, no Bairro Grande São João, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outras duas pessoas também foram baleadas durante o ataque.

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Segundo as informações levantadas pela polícia no local, os suspeitos chegaram em um veículo branco e começaram a atirar. O jovem foi atingido pelos disparos e teve a morte constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma mulher de 24 anos e um homem de 18 também foram baleados. Ela foi atingida nas pernas, na nádega e no punho esquerdo, enquanto ele teve uma perfuração no cotovelo. Os dois foram socorridos.

A motivação do crime ainda é investigada. Conforme informações repassadas aos militares, uma das possibilidades é que o jovem tenha se recusado a comercializar entorpecentes para os suspeitos.

Depois dos disparos, os autores fugiram em direção ao Aglomerado Jardim Teresópolis Um deles teria permanecido na região, enquanto o outro retornou para o Grande São João. O veículo usado na fuga foi abandonado em Contagem.

Os militares identificaram dois suspeitos que ainda não foram localizados. O carro utilizado pelos autores teria sido roubado e foi encontrado posteriormente.

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A perícia esteve no local para realizar os trabalhos necessários, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia de Homicídios.