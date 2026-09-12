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ASSASSINATO

Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados na Grande BH

Vítima tinha marcas de tiros na cabeça e foi localizada com exposição de massa encefálica

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
12/09/2026 19:01

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Viatura da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
A vítima apresentava perfurações na região da cabeça crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 27 anos foi encontrado morto na Estrada Serra Negra, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os militares, a vítima estava com as mãos e os pés amarrados por um fio e apresentava exposição de massa encefálica em decorrência de diversos disparos de arma de fogo.

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A perícia compareceu ao local e recolheu dez cápsulas deflagradas de calibre .380. A vítima apresentava perfurações na região da cabeça, mas não foi possível precisar a quantidade de disparos.

Segundo informações levantadas durante a ocorrência, a vítima tinha passagens pela polícia. No registro mais recente, teria atuado como representante de um menor envolvido em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas e à apreensão de armas. 

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Policiais civis foram até o endereço do adolescente em busca de mais informações sobre a vítima. O menor disse que a conhecia, mas negou qualquer relação com o homicídio. Ele também afirmou que estava em casa durante a madrugada e não soube fornecer outras informações sobre a vítima.

Os policiais receberam informações sobre uma mulher que teria sido vítima de violência doméstica praticada pelo homem morto. Ela, no entanto, não foi localizada no endereço.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

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