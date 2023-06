Suspeitos se passam por policiais e matam homem com mais de 30 tiros

432

Suspeitos ainda não foram identificados. Quatro celulares da residência foram roubados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 51 anos, foi morto com mais de 30 tiros na madrugada desta quarta-feira (14/6), no bairro Vargem das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o homem estava na casa da irmã quando dois suspeitos encapuzados e armados entraram na residência e dispararam contra a vítima.

A irmã informou que os suspeitos bateram na porta afirmando que eram policiais e que estavam correndo atrás de um indivíduo que pulou o muro. Dessa forma, a mulher liberou a entrada dos dois homens.

Antes do crime, os suspeitos tiraram uma foto da vítima e questionaram “Você que é o X9 daqui?” e dispararam cerca de 20 tiros. Os suspeitos também levaram quatro celulares que estavam na casa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima não tem passagens e registros policiais. O homem foi baleado no tórax, cabeça e braços. A perícia recolheu ao menos 36 capsulas deflagradas do local do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.