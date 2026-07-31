Homem que teria ameaçado gangue é baleado na porta de casa em Betim

Um homem de 45 anos foi baleado na porta de casa durante uma tentativa de homicídio registrada na tarde dessa quinta-feira (30/7), na Rua Porto Alegre, no Bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi atingida por três disparos nas pernas ao sair da residência em uma motocicleta Honda preta e socorrida para a UPA Teresópolis.

Moradores relataram ter ouvido vários disparos de arma de fogo no momento em que o homem saía de casa, mas disseram não ter conseguido identificar os autores.

À polícia, a vítima contou que estava saindo com a motocicleta quando foi surpreendida por indivíduos que passaram pelo local e atiraram em sua direção. Para escapar, conseguiu recuar com a moto, fechar o portão da residência e se esconder dentro da casa até a chegada do socorro. O homem afirmou que não reconheceu os suspeitos.

Na UPA Teresópolis, foi constatado um ferimento na perna direita e outros dois na esquerda. A vítima permaneceu internada.

Durante a perícia, foram recolhidas sete cápsulas deflagradas. Os peritos também identificaram marcas de tiros no imóvel: três no portão da residência, uma no muro, duas na motocicleta e uma na janela de um dos quartos.

Ao longo das buscas, os militares receberam relatos de moradores de que, horas antes do atentado, o homem baleado teria efetuado disparos na Rua Campina Grande, também no Bairro Jardim Teresópolis.

Segundo testemunhas, os tiros teriam sido direcionados a integrantes de um grupo conhecido como "Gangue do Gás do Campão" e atingiram um veículo.

Ainda no hospital, a ex-esposa da vítima compareceu para acompanhá-lo e relatou aos policiais que o homem apresentava surtos quando o assunto eram as filhas do casal. Conforme o depoimento, ele acredita que terceiros estariam tentando fazer mal às meninas. O relato foi incluído no registro policial e também será analisado durante a investigação.

Após a conclusão dos trabalhos periciais, a residência ficou sob os cuidados da inquilina e da mãe da vítima. O local não possui câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos autores.

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O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.