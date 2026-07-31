MG: homem de 25 anos é perseguido e morto a tiros dentro de loja

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira (30/7) na Rua Goiás, no Bairro Santo Antônio, no Centro de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial de som e acessórios automotivos, localizado a poucos metros da Delegacia da Polícia Civil.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima teria se desentendido com outro homem na rua e passou a ser perseguida. Ao tentar escapar, correu para o interior da loja, mas foi alcançada e atingida pelos disparos.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o trajeto da perseguição e mostram o momento em que a vítima entra no estabelecimento pouco antes dos tiros. Quando a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu chegou ao endereço, o homem já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Divinópolis.

Suspeito preso

Durante as buscas, os militares analisaram imagens do sistema de videomonitoramento e identificaram indícios de que um funcionário do estabelecimento teria recolhido a arma utilizada no crime, colocado o material em um carro preto e auxiliado o autor na fuga.

O homem suspeito de participação na ocultação da arma e de dar apoio à fuga foi localizado, preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, ele poderá responder por participação no crime e por auxiliar o autor após o homicídio.

No local foram apreendidos 10 estojos de munição calibre 9 mm e dois aparelhos celulares pertencentes à vítima.

A polícia continua em buscas para localizar o autor dos disparos, que já foi identificado. Segundo a corporação, o suspeito ainda não foi encontrado e as equipes seguem com levantamentos e monitoramento para descobrir onde ele pode estar escondido.

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A Polícia Civil também apura a relação entre o autor e a companheira da vítima, além das circunstâncias que levaram ao desentendimento que antecedeu o homicídio. Até a última atualização desta reportagem, o atirador continuava foragido.