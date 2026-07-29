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MORTO A TIROS

Zona da Mata: homem é assassinado na porta de casa

Dois suspeitos chegaram de moto, chamaram a vítima, de 46 anos, pelo apelido e atiraram quando ela saiu para atendê-los, segundo a polícia

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
29/07/2026 12:10

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Militares encontraram cinco papelotes de substância semelhante à cocaína dentro da casa
Crime ocorreu na zona rural de Orizânia, na Zona da Mata mineira; segundo a PM, crime pode ter relação com o tráfico de drogas crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 46 anos foi morto a tiros na porta da própria residência na zona rural de Orizânia, na Zona da Mata. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo e chegou a ser socorrida e levada ao hospital municipal, mas morreu.

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A companheira do homem relatou aos policiais que dois suspeitos chegaram ao imóvel em uma motocicleta de pequeno porte e chamaram a vítima pelo apelido. Ao sair para conversar com os ocupantes da moto, ele foi surpreendido pelos disparos.

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Ainda de acordo com o depoimento, a mulher tentou se aproximar para prestar socorro, mas foi ameaçada por um dos criminosos, que ordenou que ela se afastasse. Em seguida, os suspeitos efetuaram novos tiros e fugiram em direção à BR-116.

Na tentativa de impedir a fuga, a testemunha chegou a arremessar um tijolo contra a motocicleta, mas não conseguiu atingir os suspeitos.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e constatou três perfurações na região do peito da vítima. Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

Durante as buscas realizadas na casa, os militares encontraram cinco papelotes de substância semelhante à cocaína, que foram apreendidos e encaminhados para análise.

As primeiras informações levantadas pelas forças de segurança indicam que a motivação do homicídio pode ter relação com o tráfico de drogas, embora essa hipótese ainda esteja sendo apurada pela Polícia Civil.

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A Polícia Militar informou que continua realizando buscas para identificar, localizar e prender os autores do crime.

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