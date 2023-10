Homem tem casa invadida e é morto a tiros por dupla na Grande BH

432

Crime aconteceu na rua Vinte e Cinco, no bairro Cruzeiro do Sul, em Betim (foto: Reprodução/Google Maps) Um homem, de 30 anos, foi morto na noite dessa quinta-feira (26) no bairro Cruzeiro do Sul, em Betim, na Grande BH. A casa em que ele morava com a esposa e os filhos foi invadida por dois homens, que cometeram o crime.





Em conversa com os militares, a mulher da vítima disse que estava dando banho nos dois filhos quando ouviu barulhos vindos da sala. Ela foi conferir o que estava acontecendo e se deparou com os dois assassinos apontando uma arma para o marido. Eles dispararam os tiros logo em sequência.

Com medo, a mulher correu e se trancou com as crianças dentro do banheiro, até que eles fossem embora. Vizinhos disseram ter visto a dupla fugindo em um carro prata.





A perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. Até o momento ninguém foi preso.