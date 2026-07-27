Homem com mandado de prisão é encontrado morto no meio da rua na Grande BH
A perícia da Polícia Civil constatou diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça e no tronco da vítima
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Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (26/7), em Nova Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na Rua VL-16.
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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), equipes foram acionadas após a denúncia de que um homem estava caído na rua.
No local, os militares encontraram a vítima no chão, com intenso sangramento na região da cabeça e sem sinais aparentes de vida.
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Os policiais também identificaram gotejamento e marcas de sangue ao longo da via. A área foi isolada para o trabalho da perícia.
Durante as buscas, moradores das proximidades foram procurados, mas ninguém quis fornecer informações sobre o crime por medo de represálias.
Um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, relatou aos militares que o homem era usuário de drogas e costumava causar transtornos aos parentes. O homem havia morado recentemente em Santa Catarina, e a família sequer sabia que ele havia retornado para a região, já que ninguém pretendia recebê-lo.
Ainda conforme a ocorrência, uma consulta ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou que havia um mandado de prisão em aberto contra a vítima, expedido pelo estado do Paraná.
Morte
A perícia da Polícia Civil constatou diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na cabeça e no tronco da vítima. Foram recolhidos sete estojos de munição calibre 9 milímetros, que passarão por análise.
Os militares também verificaram a existência de câmeras de monitoramento em imóveis próximos. As imagens poderão auxiliar na identificação dos autores e no esclarecimento da dinâmica do homicídio.
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Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. Até o encerramento da ocorrência, nenhum suspeito havia sido encontrado.