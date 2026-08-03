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Funcionários são flagrados em ato sexual perto de montadora em Betim

Imagens circulam nas redes sociais e mostram um casal usando uniforme da empresa em uma via próxima à unidade

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/08/2026 07:47

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Vídeo mostra casal em ato sexual próximo à fábrica da Stellantis
Vídeo mostra casal em ato sexual próximo à fábrica da Stellantis crédito: Redes Sociais/Reprodução

Dois funcionários da Stellantis, montadora de carros instalada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram flagrados em ato sexual em uma rua próxima à fábrica.

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As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram um homem e uma mulher, ambos usando uniforme da empresa, entre dois veículos durante o ato. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, o vídeo teria sido gravado na última quinta-feira (30/7).

Também circulam informações sobre a vida pessoal dos envolvidos, de que ambos seriam casados, e uma suposta demissão dos funcionários. No entanto, essas informações não foram confirmadas oficialmente.

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A Stellantis foi procurada pela reportagem para informar se os envolvidos são funcionários da empresa e se houve alguma medida administrativa em relação ao caso. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

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O caso também pode ter repercussão na esfera criminal. O artigo 233 do Código Penal prevê o crime de ato obsceno, caracterizado pela prática de ato de cunho sexual em lugar público, aberto ou exposto ao público. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano, ou multa.

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