Funcionários são flagrados em ato sexual perto de montadora em Betim

Dois funcionários da Stellantis, montadora de carros instalada em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram flagrados em ato sexual em uma rua próxima à fábrica.

As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram um homem e uma mulher, ambos usando uniforme da empresa, entre dois veículos durante o ato. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, o vídeo teria sido gravado na última quinta-feira (30/7).

Também circulam informações sobre a vida pessoal dos envolvidos, de que ambos seriam casados, e uma suposta demissão dos funcionários. No entanto, essas informações não foram confirmadas oficialmente.

A Stellantis foi procurada pela reportagem para informar se os envolvidos são funcionários da empresa e se houve alguma medida administrativa em relação ao caso. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

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O caso também pode ter repercussão na esfera criminal. O artigo 233 do Código Penal prevê o crime de ato obsceno, caracterizado pela prática de ato de cunho sexual em lugar público, aberto ou exposto ao público. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano, ou multa.