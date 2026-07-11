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INCÊNDIO

Explosão em hamburgueria deixa funcionários feridos em Minas

Acidente ocorreu devido ao tombamento de um botijão de GLP, seguido de vazamento de gás, na tarde deste sábado (11/7)

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/07/2026 19:15

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Dois funcionários tentaram apagar as chamas do incêndio no estabelecimento, mas tiveram braços e rostos queimados. Eles foram encaminhados ao hospital
Dois funcionários tentaram apagar as chamas do incêndio no estabelecimento, mas tiveram braços e rostos queimados. Eles foram encaminhados ao hospital crédito: CBMMG/Divulgação

Dois funcionários de uma hamburgueria em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ficaram feridos ao tentarem apagar as chamas de um incêndio causado por uma explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o fogo começou depois de um vazamento de gás causado pelo tombamento de um botijão.

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De acordo com os bombeiros, havia cinco funcionários no local no momento do acidente. Um deles realizava a limpeza quando afastou um equipamento ligado ao botijão, que tombou e provocou o vazamento. Logo após, ocorreu uma explosão seguida de um incêndio que tomou conta de parte da cozinha e do setor de preparação de alimentos.

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As chamas atingiram uma chapa de preparo de alimentos, o botijão de GLP que estava vazando e um forno elétrico. Os militares isolaram a área, fecharam a central de gás e controlaram o incêndio.

No entanto, antes da chegada dos bombeiros, os dois funcionários feridos tentaram apagar as chamas usando uma manga térmica. Eles sofreram queimaduras nos braços e no rosto e foram socorridos por pessoas que estavam no local. As vítimas foram levadas a uma unidade de saúde, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

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Ao todo, foram utilizados cerca de 20 litros de água no combate ao fogo, realizado por cinco bombeiros. Os militares também resfriaram os equipamentos, transferiram o botijão para uma área segura e orientaram os responsáveis do estabelecimento sobre medidas de prevenção

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