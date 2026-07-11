Explosão em hamburgueria deixa funcionários feridos em Minas
Acidente ocorreu devido ao tombamento de um botijão de GLP, seguido de vazamento de gás, na tarde deste sábado (11/7)
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Dois funcionários de uma hamburgueria em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ficaram feridos ao tentarem apagar as chamas de um incêndio causado por uma explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o fogo começou depois de um vazamento de gás causado pelo tombamento de um botijão.
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De acordo com os bombeiros, havia cinco funcionários no local no momento do acidente. Um deles realizava a limpeza quando afastou um equipamento ligado ao botijão, que tombou e provocou o vazamento. Logo após, ocorreu uma explosão seguida de um incêndio que tomou conta de parte da cozinha e do setor de preparação de alimentos.
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As chamas atingiram uma chapa de preparo de alimentos, o botijão de GLP que estava vazando e um forno elétrico. Os militares isolaram a área, fecharam a central de gás e controlaram o incêndio.
No entanto, antes da chegada dos bombeiros, os dois funcionários feridos tentaram apagar as chamas usando uma manga térmica. Eles sofreram queimaduras nos braços e no rosto e foram socorridos por pessoas que estavam no local. As vítimas foram levadas a uma unidade de saúde, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.
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Ao todo, foram utilizados cerca de 20 litros de água no combate ao fogo, realizado por cinco bombeiros. Os militares também resfriaram os equipamentos, transferiram o botijão para uma área segura e orientaram os responsáveis do estabelecimento sobre medidas de prevenção