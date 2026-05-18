Mulher morre após suposta explosão de TV dentro de casa em Ibirité

Uma mulher de 45 anos morreu em um incêndio em uma casa, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (17/5).



O acidente ocorreu por volta das 13h45, em uma residência na Rua Marfim, no Bairro Palmares. Ao Corpo de Bombeiros (CBMMG), testemunhas disseram que as chamas começaram depois da explosão de um aparelho de TV.



Quando os socorristas chegaram, o incêndio já tinha sido controlado por moradores. Os militares verificaram o risco de o fogo voltar e orientaram as pessoas que estavam no imóvel.

A vítima ficou gravemente ferida por causa do incêndio e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No momento do atendimento, ela apresentava sinais vitais e foi levada ao Hospital João XXIII, em BH.



A mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu pouco tempo depois de dar entrada no hospital.



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A investigação deve apontar nos próximos dias se a explosão da televisão foi, de fato, a causa do incêndio.