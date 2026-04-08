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Vazamento de gás: saiba como agir em caso de emergência

Aprenda a reconhecer os indícios de vazamento de gás em casa e siga um passo a passo para agir com segurança

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
08/04/2026 14:28 - atualizado em 08/04/2026 14:32

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Vazamento de gás: saiba como agir em caso de emergência
Medidas de segurança são necessárias para evitar acidentes com vazamentos de gás, que podem ocorrer em aparelhos domésticos como fogões. crédito: depositphotos.com / bilanol.i.ua

Os vazamentos de gás representam um perigo para a segurança doméstica e muitas vezes agem de forma silenciosa, que pode ser identificada somente com atenção aos detalhes. Saber reconhecer os sinais e como agir em uma emergência é fundamental para evitar acidentes graves.

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O gás de cozinha (GLP) e o gás natural encanado são naturalmente inodoros. Por segurança, as distribuidoras adicionam uma substância chamada mercaptana, que confere cheiro forte e característico, o principal e mais conhecido sinal de um vazamento.

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Como identificar um vazamento de gás

Além do odor, outros indícios podem ajudar a identificar o problema, e ficar atento a eles pode fazer toda a diferença. Preste atenção aos seguintes sinais:

  • Som de chiado: um assobio ou chiado contínuo próximo a tubulações, botijões ou aparelhos a gás, como fogões e aquecedores, pode indicar que o gás está escapando.

  • Conta de gás alta: um aumento repentino e inexplicável no valor da sua conta de gás encanado pode ser um sinal de que há um escape em algum ponto da instalação.

  • Sintomas físicos: em ambientes fechados, a presença de gás pode causar tontura, náuseas, dor de cabeça e uma sensação de fraqueza. Caso sinta esses sintomas sem motivo aparente, desconfie.

O que fazer em caso de suspeita

Ao perceber qualquer um desses sinais, agir rapidamente, mas com calma, e seguindo um protocolo de segurança, pode evitar uma ignição. A primeira regra é não gerar nenhuma faísca.

  1. Não acione nada elétrico: não acenda ou apague luzes, não ligue ventiladores nem qualquer outro aparelho eletrônico. Evite até mesmo usar o celular ou telefone fixo dentro do imóvel.

  2. Abra portas e janelas: ventile o ambiente ao máximo para dispersar o gás acumulado. Faça isso com cuidado para não gerar correntes de ar muito fortes.

  3. Feche o registro de gás: se souber onde fica e for seguro alcançá-lo, feche a válvula principal de gás ou o registro do botijão.

  4. Saia do local: abandone o imóvel imediatamente e ajude outras pessoas a saírem. Não tente encontrar a fonte do vazamento sozinho.

  5. Chame a emergência: já em um local seguro e afastado, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) e para a sua distribuidora de gás.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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