Vazamento de gás: como identificar os sinais de perigo dentro de casa

Identificar os sinais de um escape de gás a tempo e saber agir corretamente em uma emergência, além de salvar vidas, pode proteger seu patrimônio.

O gás de cozinha (GLP) e o gás natural são naturalmente inodoros. No entanto, por segurança, as distribuidoras adicionam uma substância chamada mercaptana, que confere o cheiro forte e característico, semelhante a ovos podres. Este é o primeiro e mais evidente sinal de perigo.

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Como identificar um vazamento de gás

Além do cheiro, outros indícios podem apontar para um vazamento. Ficar atento a eles auxilia na ação rápida. Os principais sinais são:

Som de chiado: um assobio baixo e contínuo perto do botijão, do aquecedor ou da tubulação de gás indica que ele está escapando sob pressão.

Sintomas físicos: a inalação de gás pode causar tontura, dor de cabeça, náuseas e fraqueza sem motivo aparente.

Plantas murchas: em casas com jardim interno, plantas que começam a morrer perto da tubulação de gás podem indicar um vazamento no solo.

O que fazer em caso de suspeita

Ao identificar qualquer um desses sinais, a prioridade é a segurança. O Corpo de Bombeiros orienta seguir um protocolo rigoroso para evitar uma ignição, que pode levar a uma explosão. As ações devem ser imediatas.

Primeiro, não acione interruptores de luz, não ligue ou desligue aparelhos eletrônicos e não use o celular, pois qualquer faísca pode ocasionar uma tragédia. Abra todas as portas e janelas para permitir que o ar circule e o gás se dissipe.

Em seguida, se souber onde fica e for seguro acessar, feche o registro de gás. Em apartamentos, ele geralmente fica na área de serviço e em casas, fica junto ao botijão ou no medidor de gás. Após ventilar o ambiente e fechar o registro, todos os moradores devem sair do imóvel imediatamente.

De um local seguro, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou para a distribuidora de gás da sua cidade. Aguarde a chegada da equipe especializada para fazer a avaliação e os reparos necessários. Nunca tente consertar um vazamento por conta própria.

Como prevenir vazamentos

A prevenção é a melhor forma de garantir a segurança. Mantenha as instalações de gás sempre em dia, realizando uma revisão completa com um profissional certificado pelo menos uma vez por ano. Utilize apenas mangueiras e reguladores de pressão dentro do prazo de validade e com o selo do Inmetro e jamais tente fazer instalações ou reparos por conta própria.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata