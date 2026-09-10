Ação policial resulta em 20 prisões em cidade do Vale do Jequitinhonha

A cidade de Almenara, com quase 41 mil habitantes, situada no Vale do Jequitinhonha e cortada pelo rio homônimo, foi movimentada nas primeiras horas desta quinta-feira (10/9) com mais de uma centena de carros da polícia nas ruas e o barulho de helicóptero. Todo o aparato foi empregado na Operação Dominó, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para o desmanche de organizações criminosas e o combate ao tráfico de drogas e a outros crimes conexos na região.

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Conforme a Polícia Civil, foram presas 20 pessoas ligadas aos grupos criminosos, com apreensão de diversas drogas. Houve ainda a apreensão de R$ 15.590 em espécie, dinheiro que teria origem em atividade ilícita.

A ação policial, coordenada pelo delegado de Almenara, Victor Wiedenhoeft de Souza, mobilizou um efetivo de 121 policiais civis. Conforme o delegado, nas buscas, foram usados cerca de 35 carros, além de um helicóptero. O aparato despertou muita atenção dos moradores e de pessoas que passaram por Almenara, que serve também como ponto de parada de “cidade-dormitório” para turistas, por ser situada no caminho das praias do Sul da Bahia.

Na tarde desta quinta-feira , o delegado Victor Wiedenhoeft de Souza disse que deu continuidade às diligências, ouvindo depoimentos de pessoas que foram presas, para aprofundar o trabalho de apuração. Ele alegou que não poderia dar mais detalhes sobre a operação para não prejudicar as investigações, sendo que ainda existem pessoas ligadas às quadrilhas da região que estão sendo procuradas pela polícia.

Descoberta de plantações de maconha

Nos últimos meses, o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas e o Noroeste do estado ganharam destaque por causa da descoberta de grandes plantios de maconha. Nas três regiões, em quatro meses, foram localizadas cinco grandes plantações da Cannabis sativa.

Os cultivos de maconha descobertos no interior mineiro seriam vinculados a uma mesma organização criminosa. Até agora, já foram presas 13 pessoas pela suspeita de envolvimento com o grupo no plantio e na venda da droga.

A última pessoa detida pela suspeita de envolvimento na ação criminosa foi um homem, de 27 anos, preso em Itamaraju, no Sul da Bahia, na última terça-feira (8/9). Ele é apontado como um dos operadores do comércio ilegal da maconha.

As investigações sobre a produção da maconha em Minas começaram em 26 de maio, após a descoberta de uma plantação com 30 mil pés de Cannabis em Virgem da Lapa, a 224 quilômetros de Almenara. Três pessoas foram presas no local e outras duas acabaram detidas por suspeita de integrar o grupo responsável pelo cultivo e tráfico da droga.

A descoberta em Virgem da Lapa ocorreu durante buscas da Polícia Civil na investigação do sequestro de uma mulher, de 36, e da filha dela, de 8, em Coronel Murta, município vizinho.

Na sequência, foram localizados e destruídas grandes plantações de maconha em Francisco Sá (4/6) e Porteirinha (7/6), no Norte de Minas; e em Unaí (17/6), no Noroeste do estado.

Em 20 de agosto passado, a Polícia Civil, em uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF), descobriu e destruiu uma grande plantação de maconha no município de Cachoeira do Pajeú (também na região do Jequitinhonha), a 124 quilômetros de Almenara. No local, foi preso um homem, de 57.

Numa área irrigada de aproximadamente 1,5 hectare, foram encontrados cerca de 40 mil pés da Cannabis sativa. A “plantação” foi arrancada e destruída pela polícia com o apoio de outros órgãos públicos.

Foi preso no local um homem, de 57. De acordo com as investigações, ele atuava como cultivador daCannabis sativa, exercendo a função na atividade ilegal definida pelos policiais como “roceiro

Conforme revelou o delegado de Araçuaí, Paulo Sobrinho, no local foram encontrados sistema de irrigação instalado, fertilizantes e outros materiais usados no plantio da maconha. Nas imagens registradas pelas equipes, percebe-se a diferença do verde da “plantação” irrigada da maconha em um contraste da vegetação seca ao redor, tendo em vista que a região atinge o pico da estiagem prolongada nesta época do ano.

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No local também foi encontrado um volume de alimentos armazenados, numa evidência do emprego de pessoas no cultivo irrigado da maconha.