Casal é encontrado morto a tiros debaixo de viaduto na Grande BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um casal foi encontrado morto na manhã deste sábado (26/9), às margens de um córrego sob o viaduto da MG-424, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os corpos foram localizados por familiares depois que mensagens sobre a suposta morte dos dois começaram a circular nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As vítimas são um jovem de 19 anos e a namorada, de 22. Segundo a Polícia Militar (PM), familiares receberam mensagens de um número desconhecido ainda na noite de sexta-feira (25), com alertas sobre o casal. Durante a madrugada, uma nova mensagem indicou que os dois estariam mortos e que os corpos haviam sido deixados na região conhecida como Duas Pontes.

O pai do rapaz foi até o local indicado e encontrou os corpos em uma área de difícil acesso, às margens do córrego. Ele acionou a PM, que isolou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A perícia constatou que os dois foram mortos com disparos na cabeça. Os corpos foram retirados pelo Corpo de Bombeiros.

O casal estava junto há cerca de um mês e morava no aglomerado do Borel, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O rapaz tinha registros policiais relacionados ao tráfico de drogas, segundo a polícia.

Aos militares, o pai confirmou o envolvimento do filho com o tráfico no Bairro Serra Verde, que integra o aglomerado. Nesse bairro, os policiais conversaram com moradores. As testemunhas relataram que o jovem de 19 anos vendia drogas na região há alguns meses e havia aberto uma adega. Os entorpecentes também eram vendidos nesse estabelecimento, o que teria irritado lideranças do tráfico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A motivação do crime, portanto, seria a disputa pelo comércio das drogas. Ninguém havia sido preso até o encerramento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.