Assine
overlay
Início Gerais
AEROPORTO

Pista de Confins volta a operar depois de horas de atraso e irritação

Situação gerou caos e provocou atraso de 45 voos nos terminais, neste sábado (26/9)

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
26/09/2026 16:18

compartilhe

×
A intervenção no Aeroporto de BH, em Confins, gerou cancelamento de 45 voos, sendo 22 chegadas e 23 partidas
A intervenção no Aeroporto de BH, em Confins, gerou cancelamento de 45 voos, sendo 22 chegadas e 23 partidas crédito: Arquivo pessoal

Após muitas horas de atraso e irritação neste sábado (26/9), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, devido a problemas na pista de pousos e decolagens, a BH Airport informa que o problema foi resolvido às 15h08, voltando as operações à normalidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A nota divulgada pela BH Airport que foi realizada uma "intervenção pontual" no local. "O aeroporto mantém contato com as companhias aéreas e acompanha a retomada gradual das operações ao longo do dia. Os passageiros devem consultar diretamente suas companhias para obter informações atualizadas sobre seus voos", informa o texto.

Até o início da tarde, as operações estavam suspensas, o que gerou cancelamento de 45 voos, sendo 22 chegadas e 23 partidas.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A suspensão foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança de passageiros e demais pessoas envolvidas nas operações aeroportuárias. De acordo com o BH Airport, equipes técnicas trabalharam no local para concluir o serviço e liberar a pista o mais breve possível.

Tópicos relacionados:

aeroporto confins voo voos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay