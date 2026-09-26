Pista de Confins volta a operar depois de horas de atraso e irritação

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Após muitas horas de atraso e irritação neste sábado (26/9), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, devido a problemas na pista de pousos e decolagens, a BH Airport informa que o problema foi resolvido às 15h08, voltando as operações à normalidade.

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A nota divulgada pela BH Airport que foi realizada uma "intervenção pontual" no local. "O aeroporto mantém contato com as companhias aéreas e acompanha a retomada gradual das operações ao longo do dia. Os passageiros devem consultar diretamente suas companhias para obter informações atualizadas sobre seus voos", informa o texto.

Até o início da tarde, as operações estavam suspensas, o que gerou cancelamento de 45 voos, sendo 22 chegadas e 23 partidas.

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A suspensão foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança de passageiros e demais pessoas envolvidas nas operações aeroportuárias. De acordo com o BH Airport, equipes técnicas trabalharam no local para concluir o serviço e liberar a pista o mais breve possível.