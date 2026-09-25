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HOMICÍDIO

Jovem de 21 anos é morta a tiros na Região Leste de BH

Vítima foi chamada no portão de sua casa quando foi surpreendida por disparos; polícia investiga possível relação com briga anterior

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MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
25/09/2026 13:51 - atualizado em 25/09/2026 14:05

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Viatura da polícia militar da cor preta e amarela com sombra de árvore cobrindo o carro
PMMG investiga relação do homicídio com atrito anterior da vítima crédito: Jair Amaral/EM

Uma jovem de 21 anos foi morta a tiros no Bairro Mariano de Abreu, Região Leste de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (23/9). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura pelos suspeitos.

Segundo a PMMG, a mulher estava em sua casa, na Rua 5 de Janeiro, quando foi chamada por um homem no portão que, até então, pretendia vender um brinquedo que pudesse interessá-la para presentear seu filho.

Quando a jovem saiu, um outro homem apareceu pela pedreira existente na rua e efetuou os disparos. A vítima foi atingida na face e nos braços e acabou morrendo no local.

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Polícia investiga relação de atrito anterior 

Segundo informantes anônimos repassaram para a PMMG, a vítima teria se envolvido em uma briga com uma outra mulher, apontada como namorada de um integrante de uma facção criminosa que está preso. A polícia segue apurando se há relação com o homicídio.

Menor de idade é principal suspeito


Conforme informações da PM obtidas com moradores, o principal suspeito por cometer o homicídio é um adolescente de 16 anos. A linha de investigação é de que o menor de idade teria sido encarregado de matar a jovem por um homem preso que tem ligação com uma organização criminosa. O sujeito encarcerado seria namorado da mulher que estava envolvida em atrito anterior com a vítima.

O caso segue sendo investigado pela polícia, sem nenhum preso até o momento.

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*Estagiário sob supervisão

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