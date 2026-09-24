Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO NORTE

BH: Mãe e filha mantidas em cárcere privado são libertadas pela polícia

Homem e mulher foram presos em flagrante; ele também é suspeito de tráfico de drogas e agressão

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
24/09/2026 23:55 - atualizado em 25/09/2026 00:06

compartilhe

×
Policiais militares resgatam mãe e filha, de apenas 4 meses, de cárcere privado em Belo Horizonte: imagem mostra policial segurando bebê em primeiro plano; atrás dele, há uma viatura com a tampa traseira aberta, e outros três militares
Filha da vítima tem apenas quatro meses crédito: PMMG/Divulgação

Uma mulher e a filha dela, de apenas quatro meses, foram resgatadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta quinta-feira (24/9). Elas estavam sendo mantidas em cárcere privado dentro de um imóvel na Região Norte de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com informações da PMMG, a corporação foi acionada e, quando militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) chegaram ao local, se depararam com a mulher pedindo socorro por uma janela. Em seguida, ela foi retirada do imóvel junto com a criança.

Leia Mais

Durante a ação, a equipe da PMMG localizou drogas no interior do imóvel. Um homem foi preso em flagrante por cárcere privado, agressão e tráfico de entorpecentes. Uma mulher que estava no local também foi detida em flagrante, como coautora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois envolvidos foram encaminhados pelos militares à autoridade de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.

Tópicos relacionados:

carcere carcere-privado mp violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay