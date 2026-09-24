BH: Mãe e filha mantidas em cárcere privado são libertadas pela polícia

Uma mulher e a filha dela, de apenas quatro meses, foram resgatadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta quinta-feira (24/9). Elas estavam sendo mantidas em cárcere privado dentro de um imóvel na Região Norte de Belo Horizonte.

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De acordo com informações da PMMG, a corporação foi acionada e, quando militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) chegaram ao local, se depararam com a mulher pedindo socorro por uma janela. Em seguida, ela foi retirada do imóvel junto com a criança.

Durante a ação, a equipe da PMMG localizou drogas no interior do imóvel. Um homem foi preso em flagrante por cárcere privado, agressão e tráfico de entorpecentes. Uma mulher que estava no local também foi detida em flagrante, como coautora.

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Os dois envolvidos foram encaminhados pelos militares à autoridade de Polícia Judiciária para as providências cabíveis.