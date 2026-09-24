Vídeo: policiais correm atrás de adolescente algemado em avenida de BH
Episódio aconteceu na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova. Adolescente foi apreendido depois de ser flagrado conduzindo motocicleta com registro de furto
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Um jovem algemado foi flagrado fugindo de policiais militares na tarde desta quinta-feira (24/9), na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). A cena foi registrada por volta das 16h50.
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Nas imagens, o garoto aparece correndo pela calçada enquanto é perseguido por três militares. Ele segue em direção a uma área de circulação de veículos e pedestres, enquanto os agentes correm atrás dele. O registro foi feito pela equipe do vereador de BH e candidato a deputado estadual Wagner Ferreira (Rede), que fazia ato de campanha no local. Assista ao vídeo:
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A Polícia Militar disse que fazia patrulhamento no Bairro São João Batista, quando "visualizou uma motocicleta com a placa dobrada e deu ordem de parada ao condutor, que tentou fugir, sendo abordado logo em seguida".
Durante a verificação, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de receptação e conduzido à unidade policial.
No entanto, o jovem, logo após ser algemado, conseguiu driblar os militares e sair correndo da delegacia. Nesse momento, parte da fuga foi registrada em vídeo. No entanto, ele acabou apreendido novamente pouco depois, conforme a corporação.
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"Após atendimento médico, ele foi conduzido à autoridade competente, acompanhado de sua responsável legal. A motocicleta foi apreendida para as providências cabíveis", finalizou a PMMG.