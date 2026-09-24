Vídeo: policiais correm atrás de adolescente algemado em avenida de BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem algemado foi flagrado fugindo de policiais militares na tarde desta quinta-feira (24/9), na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). A cena foi registrada por volta das 16h50.

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Nas imagens, o garoto aparece correndo pela calçada enquanto é perseguido por três militares. Ele segue em direção a uma área de circulação de veículos e pedestres, enquanto os agentes correm atrás dele. O registro foi feito pela equipe do vereador de BH e candidato a deputado estadual Wagner Ferreira (Rede), que fazia ato de campanha no local. Assista ao vídeo:

A Polícia Militar disse que fazia patrulhamento no Bairro São João Batista, quando "visualizou uma motocicleta com a placa dobrada e deu ordem de parada ao condutor, que tentou fugir, sendo abordado logo em seguida".

Durante a verificação, foi constatado que a motocicleta possuía registro de furto. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de receptação e conduzido à unidade policial.

No entanto, o jovem, logo após ser algemado, conseguiu driblar os militares e sair correndo da delegacia. Nesse momento, parte da fuga foi registrada em vídeo. No entanto, ele acabou apreendido novamente pouco depois, conforme a corporação.

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"Após atendimento médico, ele foi conduzido à autoridade competente, acompanhado de sua responsável legal. A motocicleta foi apreendida para as providências cabíveis", finalizou a PMMG.