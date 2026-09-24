Homem de 35 anos morre prensado por carreta em supermercado na Grande BH

Um homem de 35 anos de idade foi morto prensado por uma carreta na manhã desta quinta-feira (24/9) no supermercado Mart Minas, localizado no Bairro Jardim Alvorada, em Vespasiano. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames. A Polícia Militar foi acionada no local.

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Em nota, o supermercado confirmou a ocorrência do acidente envolvendo um profissional de uma empresa terceirizada que acabou falecendo. Segundo o estabelecimento, o Mart Minas e a empresa prestadora de serviços prestam toda a assistência necessária e acompanham de perto as providências.

A dinâmica do acidente ou a identidade da vítima não foram informadas.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou a perícia oficial ao local, onde realizou os trabalhos de praxe. A corporação segue apurando os fatos, mas informa que não houve pessoas conduzidas à delegacia. "A instituição aguarda a conclusão de laudos periciais que poderão apontar as circunstâncias e a causa da morte."